Danza con me – Roberto Bolle streaming e diretta tv: dove vedere lo show, 1 gennaio 2022

Stasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 torna Roberto Bolle con il suo show Danza con me, giunto alla quinta edizione. Ormai una bellissima e attesissima consuetudine. Il programma del grande ballerino italiano, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio straordinario, che lascia senza fiato, attraverso la grande arte della danza raccontata e vissuta in profondità e con leggerezza insieme. Un’andata e ritorno dalla realtà in cui lo spettatore rientra in qualche modo cambiato. Al fianco di Roberto Bolle tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e della danza. Dove vedere Danza con me di Roberto Bolle in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma va in onda – come detto – in chiaro, gratis, su Rai 1 stasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25.

Danza con me – Roberto Bolle streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai via internet tramite pc, tablet, smartphone e smartTv. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda su Rai 1, si potrà rivedere tutto lo show grazie alla funzione on demand.

Le parole di Roberto Bolle

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Danza con me, lo show che Roberto Bolle ha presentato così: “Sono cambiate tante cose. All’inizio mi sentivo più insicuro e impreparato mentre ora ho più consapevolezza e ho imparato come è strutturata una trasmissione tv: tempi, modi, dinamiche, ritmo. Mi sento più a mio agio davanti alle telecamere. Prima fare i monologhi o interagire con gli ospiti era motivo di ansia, adesso mi sento un vero padrone di casa”, le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni. “Serena Rossi e Lillo? Mi sento molto in sintonia con loro, mi piacciono. Con Serena avevo già lavorato in occasione del festival “On Dance”. Ha energia, vitalità, carisma e mi ha stupito fin da subito: è andata oltre le aspettative. Entrambi sono scelte azzeccate, sono genuini e spontanei, sanno improvvisare e sono divertenti. E poi Lillo ballerà, sarà il mio competitor (ride, ndr). John Malkovich? Porterà un brano tratto da uno suo spettacolo teatrale, un pezzo ironico e divertente sui critici. È simpatico, molto disponibile e sua moglie è italiana, piemontese”.