Danza con me – Roberto Bolle 2022: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming

Stasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 torna Roberto Bolle con il suo show Danza con me, giunto alla quinta edizione. Ormai una bellissima e attesissima consuetudine. Il programma del grande ballerino italiano, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio straordinario, che lascia senza fiato, attraverso la grande arte della danza raccontata e vissuta in profondità e con leggerezza insieme. Un’andata e ritorno dalla realtà in cui lo spettatore rientra in qualche modo cambiato. Al fianco di Roberto Bolle tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e della danza. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Anche questa quinta edizione di Danza con me vede la presenza di tanti ospiti provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti, per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della musica e del cinema, della danza e della cultura, della letteratura e della televisione stessa. Tutti uniti in quello che ormai è diventato una sorta di rito propiziatorio per l’anno nuovo. Tutti insieme nella gioia condivisa di essere tornati a fare quello che ci è mancato per tanto, troppo tempo. Alla conduzione un’artista molto amata dal pubblico, Serena Rossi. Accanto a lei, l’ironia di Lillo che torna – o almeno così crede lui – al suo primo amore, la danza. Come sempre al centro del racconto la danza di Roberto Bolle – deus ex machina, ideatore e direttore artistico del programma – capace di unire arte e ironia, sacro e profano, alto e basso e di creare una terra di mezzo in cui la contemporaneità si intreccia all’immutabilità del classico con risvolti nuovi e inaspettati. Lo show, come annunciato da Bolle, sarà dedicato a Carla Fracci, scomparsa da poco. “Non poteva che essere così. Mostreremo un ricordo inedito legato al primo “Danza con me” in cui era venuta ospite”.

Danza con me: gli ospiti di Roberto Bolle

Ma vediamo insieme tutti gli ospiti di Roberto Bolle a Danza con me in onda stasera, 1 gennaio 2022, su Rai 1. Ospite d’eccezione della serata John Malkovich il quale, oltre a prestarsi alle dinamiche del programma, porterà un pezzo teatrale di grande leggerezza e fascino, accompagnato dagli straordinari artisti Igudesman & Joo. L’intramontabile Ornella Vanoni sarà l’anima di un’inedita “compagnia di ballo” formata da alcune delle attrici italiane più amate del momento: Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo. Poi la musica con Colapesce e Dimartino che daranno vita, insieme ai giovani allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala, ad un momento di show colorato e “leggerissimo”. Boosta – al secolo Davide DiLeo –accompagnerà Roberto Bolle in due momenti di danza altamente suggestivi, sia nella sua chiave più elettronica, sia in quella più melodica. La giovane ed incredibile Frida Bollani Magoni, emozionerà con il suo talento al piano e alla voce, Roberto Bolle e i primi ballerini della Scala. E, sempre al pianoforte, impreziosirà un balletto di danza classica contemporanea, la bravura sempre al femminile della musicista Beatrice Rana. Una riflessione, composta di danza e parole, sul tempo e il suo rapporto con l’amore, è realizzata da Roberto Bolle e la prima ballerina della Scala di Milano, Virna Toppi, insieme con due grandi attori di oggi: Jasmine Trinca e Alessandro Borghi. Ospiti di Roberto Bolle a Danza con me anche delle grandi sportive come le Farfalle olimpiche.

La presentazione e l’approfondimento di alcuni dei pezzi più importanti e significativi del programma di danza di quest’anno, sono stati affidati ad autorevoli personaggi del mondo della letteratura come Nicola Lagioia e Silvia Avallone, nei temi e ambiti più conformi ai loro stili, e della televisione come Franca Leosini per il disvelamento delle grandi Storie dietro i grandi balletti. A raccontarci leggende e aneddoti del mondo della danza, l’irresistibile Carla Signoris. Uno sguardo stralunato e sicuramente fuori dal coro sul mondo della danza, sarà invece affidato a Valerio Lundini. Stasera vedremo poi il ritorno nel grande show di Rai 1 di alcune grandi star del panorama internazionale della danza. In primis la bellissima Svetlana Zakharova, Prima Ballerina Assoluta del Bolshoi di Mosca. A lei il compito di omaggiare, insieme con Bolle, Carla Fracci eseguendo quello che fu il grande cavallo di battaglia della danzatrice milanese: Giselle. Accanto a questo grande titolo della danza classica, un altro caposaldo del repertorio Paquita, di Marius Petipa, qui danzato dall’Étoile accompagnato dalle giovani allieve dell’Accademia della Scala di Milano e soprattutto da Marianela Nunez, Prima Ballerina del Royal Ballet di Londra, con la quale Bolle danza anche l’intramontabile L’Histoire de Manon, di Kenneth MacMillan.

Molti i pezzi originali creati o rivisitati per il programma. Tra questi, un pezzo titolato semplicemente Acqua di Mauro Bigonzetti dove Roberto Bolle con Virna Toppi e i ballerini della MM Contemporary Dance Company di Michela Merola danno vita ad una danza ritmata e al tempo stesso sensuale sotto la pioggia. Un pezzo che incollerà i telespettatori al video. Il tango viene reinterpretato con i passi della danza classica da Massimiliano Volpini in un trittico su musiche di Astor Piazzolla dal titolo Alma Porteña con protagonisti Bolle e Nicoletta Manni, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, sulle note del violino di Alessandro Quarta. Sempre con la Compagnia MM e questa volta con Timofej Andrjashenko, Primo Ballerino della Scala, Bolle darà vita invece ad un pezzo solare che sa di estate e di amicizia, ma anche di inclusività e unioni, Zorba il Greco, del coreografo Lorca Massine. Nell’ambito della danza classica contemporanea, due pezzi affascinanti sorprendenti: Borderlands di Wayne McGregor, che Bolle danza con la bellissima Melissa Hamilton, solista del Royal Ballet di Londra, e With a chance of rain di Liam Scarlett, con la giovane Agnese Di Clemente, della Scala di Milano. Infine un’annotazione particolare merita il pezzo sulle note di Respect, interpretato per la prima volta da Serena Rossi, su cui si esibiranno le danzatrici della Silent Beat, la compagnia di Irma Di Paola.

Le parole di Roberto Bolle

Abbiamo visto gli ospiti di stasera a Danza con me, lo show che Roberto Bolle ha presentato così: “Sono cambiate tante cose. All’inizio mi sentivo più insicuro e impreparato mentre ora ho più consapevolezza e ho imparato come è strutturata una trasmissione tv: tempi, modi, dinamiche, ritmo. Mi sento più a mio agio davanti alle telecamere. Prima fare i monologhi o interagire con gli ospiti era motivo di ansia, adesso mi sento un vero padrone di casa”, le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni. “Serena Rossi e Lillo? Mi sento molto in sintonia con loro, mi piacciono. Con Serena avevo già lavorato in occasione del festival “On Dance”. Ha energia, vitalità, carisma e mi ha stupito fin da subito: è andata oltre le aspettative. Entrambi sono scelte azzeccate, sono genuini e spontanei, sanno improvvisare e sono divertenti. E poi Lillo ballerà, sarà il mio competitor (ride, ndr). John Malkovich? Porterà un brano tratto da uno suo spettacolo teatrale, un pezzo ironico e divertente sui critici. È simpatico, molto disponibile e sua moglie è italiana, piemontese”.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Danza con me di Roberto Bolle su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola puntata evento oggi, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25. A che ora finisce? La chiusura dello show è prevista per le ore 00,05 (circa). La durata complessiva – spazi pubblicitari inclusi – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere Danza con me di Roberto Bolle in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda – come detto – in chiaro, gratis, su Rai 1 stasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai via internet tramite pc, tablet, smartphone e smartTv. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda su Rai 1, si potrà rivedere tutto lo show grazie alla funzione on demand.