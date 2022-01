Danza con me – Roberto Bolle: ospiti e scaletta del 1 gennaio 2022

Quali sono gli ospiti e la scaletta di Roberto Bolle a Danza con me 2022 in onda stasera, 1 gennaio 2022, su Rai 1 alle ore 21,25? Ve lo diciamo subito la scaletta ufficiale al momento non è stata resa nota, ma sappiamo che allo show prenderanno parte tantissimi artisti provenienti da tutto il mondo. Ospite d’eccezione della serata John Malkovich il quale, oltre a prestarsi alle dinamiche del programma, porterà un pezzo teatrale di grande leggerezza e fascino, accompagnato dagli straordinari artisti Igudesman & Joo. L’intramontabile Ornella Vanoni sarà l’anima di un’inedita “compagnia di ballo” formata da alcune delle attrici italiane più amate del momento: Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore e Diana Del Bufalo. Poi la musica con Colapesce e Dimartino che daranno vita, insieme ai giovani allievi dell’Accademia del Teatro alla Scala, ad un momento di show colorato e “leggerissimo”. Boosta – al secolo Davide DiLeo –accompagnerà Roberto Bolle in due momenti di danza altamente suggestivi, sia nella sua chiave più elettronica, sia in quella più melodica. La giovane ed incredibile Frida Bollani Magoni, emozionerà con il suo talento al piano e alla voce, Roberto Bolle e i primi ballerini della Scala. E, sempre al pianoforte, impreziosirà un balletto di danza classica contemporanea, la bravura sempre al femminile della musicista Beatrice Rana. Una riflessione, composta di danza e parole, sul tempo e il suo rapporto con l’amore, è realizzata da Roberto Bolle e la prima ballerina della Scala di Milano, Virna Toppi, insieme con due grandi attori di oggi: Jasmine Trinca e Alessandro Borghi. Ospiti di Roberto Bolle a Danza con me anche delle grandi sportive come le Farfalle olimpiche.

La presentazione e l’approfondimento di alcuni dei pezzi più importanti e significativi del programma di danza di quest’anno, sono stati affidati ad autorevoli personaggi del mondo della letteratura come Nicola Lagioia e Silvia Avallone, nei temi e ambiti più conformi ai loro stili, e della televisione come Franca Leosini per il disvelamento delle grandi Storie dietro i grandi balletti. A raccontarci leggende e aneddoti del mondo della danza, l’irresistibile Carla Signoris. Uno sguardo stralunato e sicuramente fuori dal coro sul mondo della danza, sarà invece affidato a Valerio Lundini. Stasera vedremo poi il ritorno nel grande show di Rai 1 di alcune grandi star del panorama internazionale della danza. In primis la bellissima Svetlana Zakharova, Prima Ballerina Assoluta del Bolshoi di Mosca. A lei il compito di omaggiare, insieme con Bolle, Carla Fracci eseguendo quello che fu il grande cavallo di battaglia della danzatrice milanese: Giselle. Accanto a questo grande titolo della danza classica, un altro caposaldo del repertorio Paquita, di Marius Petipa, qui danzato dall’Étoile accompagnato dalle giovani allieve dell’Accademia della Scala di Milano e soprattutto da Marianela Nunez, Prima Ballerina del Royal Ballet di Londra, con la quale Bolle danza anche l’intramontabile L’Histoire de Manon, di Kenneth MacMillan.

In scaletta da Danza con me 2022 di Roberto Bolle molti i pezzi originali creati o rivisitati per il programma. Tra questi, un pezzo titolato semplicemente Acqua di Mauro Bigonzetti dove Roberto Bolle con Virna Toppi e i ballerini della MM Contemporary Dance Company di Michela Merola danno vita ad una danza ritmata e al tempo stesso sensuale sotto la pioggia. Un pezzo che incollerà i telespettatori al video. Il tango viene reinterpretato con i passi della danza classica da Massimiliano Volpini in un trittico su musiche di Astor Piazzolla dal titolo Alma Porteña con protagonisti Bolle e Nicoletta Manni, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, sulle note del violino di Alessandro Quarta. Sempre con la Compagnia MM e questa volta con Timofej Andrjashenko, Primo Ballerino della Scala, Bolle darà vita invece ad un pezzo solare che sa di estate e di amicizia, ma anche di inclusività e unioni, Zorba il Greco, del coreografo Lorca Massine. Nell’ambito della danza classica contemporanea, due pezzi affascinanti sorprendenti: Borderlands di Wayne McGregor, che Bolle danza con la bellissima Melissa Hamilton, solista del Royal Ballet di Londra, e With a chance of rain di Liam Scarlett, con la giovane Agnese Di Clemente, della Scala di Milano. Infine un’annotazione particolare merita il pezzo sulle note di Respect, interpretato per la prima volta da Serena Rossi, su cui si esibiranno le danzatrici della Silent Beat, la compagnia di Irma Di Paola.

Quante puntate

Abbiamo visto gli ospiti e la scaletta di Danza con me di Roberto Bolle, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola puntata evento oggi, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25. A che ora finisce? La chiusura dello show è prevista per le ore 00,05 (circa). La durata complessiva – spazi pubblicitari inclusi – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.