Danza con me – Roberto Bolle: quante puntate, durata e quando finisce

Danza con me – Roberto Bolle 2022: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Danza con me di Roberto Bolle (quinta edizione, 2022) su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andrà in onda una sola puntata evento oggi, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25. “Sono cambiate tante cose. All’inizio mi sentivo più insicuro e impreparato mentre ora ho più consapevolezza e ho imparato come è strutturata una trasmissione tv: tempi, modi, dinamiche, ritmo. Mi sento più a mio agio davanti alle telecamere. Prima fare i monologhi o interagire con gli ospiti era motivo di ansia, adesso mi sento un vero padrone di casa”, le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni. “Serena Rossi e Lillo? Mi sento molto in sintonia con loro, mi piacciono. Con Serena avevo già lavorato in occasione del festival “On Dance”. Ha energia, vitalità, carisma e mi ha stupito fin da subito: è andata oltre le aspettative. Entrambi sono scelte azzeccate, sono genuini e spontanei, sanno improvvisare e sono divertenti. E poi Lillo ballerà, sarà il mio competitor (ride, ndr). John Malkovich? Porterà un brano tratto da uno suo spettacolo teatrale, un pezzo ironico e divertente sui critici. È simpatico, molto disponibile e sua moglie è italiana, piemontese”.

Durata

Ma quanto dura (durata) Danza con me di Roberto Bolle su Rai 1? La messa in onda, come detto, è prevista dalle ore 21,25. La chiusura dello show invece è in programma per le ore 00,05 (circa). La durata complessiva – spazi pubblicitari inclusi – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Danza con me di Roberto Bolle, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda – come detto – in chiaro, gratis, su Rai 1 stasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai via internet tramite pc, tablet, smartphone e smartTv. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda su Rai 1, si potrà rivedere tutto lo show grazie alla funzione on demand.