A che ora inizia Danza con me – Roberto Bolle: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Danza con me – Roberto Bolle 2022, lo show che apre l’anno del grande ballerino italiano in onda su Rai 1? La messa in onda è prevista a partire dalle ore 21,25. A che ora finisce? La chiusura dello show è prevista per le ore 00,05 (circa). La durata complessiva – spazi pubblicitari inclusi – sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti. Dove vedere Danza con me di Roberto Bolle in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda – come detto – in chiaro, gratis, su Rai 1 stasera, sabato 1 gennaio 2022, alle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai via internet tramite pc, tablet, smartphone e smartTv. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda su Rai 1, si potrà rivedere tutto lo show grazie alla funzione on demand.

Anticipazioni

Anche questa quinta edizione di Danza con me vede la presenza di tanti ospiti provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti, per celebrare il ritorno alla vita in tutte le sue forme, con camei e partecipazioni inedite e originali del mondo della musica e del cinema, della danza e della cultura, della letteratura e della televisione stessa. Tutti uniti in quello che ormai è diventato una sorta di rito propiziatorio per l’anno nuovo. Tutti insieme nella gioia condivisa di essere tornati a fare quello che ci è mancato per tanto, troppo tempo. Alla conduzione un’artista molto amata dal pubblico, Serena Rossi. Accanto a lei, l’ironia di Lillo che torna – o almeno così crede lui – al suo primo amore, la danza. Come sempre al centro del racconto la danza di Roberto Bolle – deus ex machina, ideatore e direttore artistico del programma – capace di unire arte e ironia, sacro e profano, alto e basso e di creare una terra di mezzo in cui la contemporaneità si intreccia all’immutabilità del classico con risvolti nuovi e inaspettati. Lo show, come annunciato da Bolle, sarà dedicato a Carla Fracci, scomparsa da poco. “Non poteva che essere così. Mostreremo un ricordo inedito legato al primo “Danza con me” in cui era venuta ospite”.