Daddy’s Home 2: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 18 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Daddy’s Home 2, film del 2017 diretto da Sean Anders, con protagonisti Mark Wahlberg e Will Ferrell. Il cast comprende anche Mel Gibson, John Lithgow e John Cena. La pellicola è il sequel di Daddy’s Home del 2015. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Brad e Dusty (Will Ferrell e Mark Wahlberg) dovranno affrontare, durante le vacanze, i loro padri invasivi (Mel Gibson e John Lithgow). Dusty si occupa anche del padre biologico e incredibilmente intimidatorio di Adrianna (John Cena).

Daddy’s Home 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Daddy’s Home 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Ferrell: Brad Whitaker

Mark Wahlberg: Dusty Mayron

Linda Cardellini: Sara Whitaker

Mel Gibson: Kurt Mayron

John Lithgow: Jonah Whitaker

Scarlett Estevez: Megan Mayron

Owen Vaccaro: Dylan Mayron

John Cena: Roger

Alessandra Ambrosio: Karen

Didi Costine: Adrianna

Yamilah Saravong: Casey

Oscar Wahlberg: Roberto

Chesley Sullenberger: patrigno di Brad

Streaming e tv

Dove vedere Daddy’s Home 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.