D’Iva: anticipazioni e ospiti della prima puntata dello show di Iva Zanicchi in replica su Canale 5, 15 agosto 2022

Questa sera, lunedì 15 agosto 2022, torna in replica l’appuntamento con D’Iva, il programma dedicato a Iva Zanicchi che funge da conduttrice. La cantante, reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo dove ha gareggiato con un nuovo brano, ha ottenuto un format tutto suo che esalta la carriera e gli anni di televisione. E non è da sola: a tenerle compagnia tantissimi ospiti per entrambe le due puntate che compongono la prima edizione. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, attesa su Canale 5? Scopriamolo di seguito.

Anticipazioni della prima puntata

Quello in onda su Canale 5 è uno show evento che celebra la carriera di Iva Zanicchi. Artista poliedrica, negli anni ha dimostrato il proprio talento ed è tra le più amate dello spettacolo italiano. Una donna ironica che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco né di fare autoironia. E la musica è sempre stata una costante della sua vita. La prima puntata va in onda in replica lunedì 15 agosto 2022 e vede tantissimi ospiti. Attesi sono anche tantissimi colleghi nonché nomi ben noti al pubblico italiano come Orietta Berti, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Gigi D’Alessio, Fausto Leali e Andrea Pucci.

D’Iva streaming e TV

Dove vedere D’Iva in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 in replica lunedì 15 agosto 2022 alle ore 21:20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Tutto ciò che occorre fare è registrarsi anche tramite social quindi Facebook o Google. Una volta effettuato il login si potrà scegliere il canale o il programma di interesse. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere tutto quando si vuole grazie alla funzione on demand, che permette di recuperare le puntate già andate in onda.