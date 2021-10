Cuori: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, domenica 31 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Cuori, la nuova serie tv italiana ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta. La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Stasera emergeranno nuovi dettagli sulle vite dei protagonisti. Agata, la sorella di Alberto, arriverà in ospedale perché suo figlio dovrà sottoporsi ad una visita, in quell’istante incontrerà il dottor Mosca e, vedendogli la fede al dito, verrà meno il castello di bugie costruito in quegli anni. Nel frattempo, Alberto incontrerà in ospedale Ilaria, la donna con cui aveva tradito Delia. Questo incontro renderà ancora più tesa la convivenza tra Delia e Alberto che, però, saranno costretti a stare l’uno accanto all’altra a causa di un congresso di cardiochirurgia organizzato proprio da Corvara.

Cuori: il cast della fiction

Qual è il cast (attori) di Cuori? In tutto, sono stati 46 gli attori ed attrici impegnati sul set, e 1.900 le comparse. Vediamo insieme l’elenco completo degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Daniele Pecci: Cesare Corvara

Matteo Martari: Alberto Ferraris

Pilar Fogliati: Delia Brunello

Carola Stagnaro: Suor Fiorenza

Gaia Messeklinger: Agata

Simona Nasi: Elvira

Piero Cardano: Riccardo Tosi

Mario Viecca: Riccardo Tosi

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) e il cast della terza puntata di Cuori, ma quante puntate sono previste per la serie tv? In tutto andranno in onda 8 puntata da 2 episodi ciascuna. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):