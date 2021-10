Cuori: trama, cast, quante puntate e streaming della fiction

Da domenica 17 ottobre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Cuori, la nuova serie tv italiana ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta. La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna, che ha già diretto importanti fiction come Un Medico in Famiglia, Fuoriclasse, Non dirlo al mio capo e La strada di casa. La serie è stata realizzata in collaborazione con il Centro di Produzione Tv Rai di Torino, città in cui si sono quindi effettuate le riprese di tutti gli episodi. La serie ha avuto anche il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie tv è ambientata a Torino nel 1967. Cesare Corvara è il Primario delle Molinette, nonché fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano. Corvara lavora assistito da Alberto Ferraris, giovane dal talento cristallino, temprato nella vita dalla perdita precoce del padre, che trova intollerabile doversi arrendere di fronte ai limiti della scienza. I due, e soprattutto Corvara, sono insidiati dal capo chirurgo Enrico Mosca, che ama stare sotto i riflettori e sogni di poter prendere il posto del Primario. A scombussolare i già fragili equilibri lavoratori ci pensa Delia Brunello, una cardiologa dall’orecchio assoluto che arriva da New York e che, nonostante la grande capacità diagnostica, ha sempre faticato ad affermarsi in un mondo ancora maschilista. A volerla a Torino è stato Cesare, che però forse non ha fatto i conti sulle conseguenze della sua decisione.

Cuori: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Cuori, ma qual è il cast completo del film? Daniele Pecci è Cesare Corvara, il primario delle Molinette e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano, colui che decide di far venire a lavorare in Italia Delia, senza però rendersi conto di quanto questa scelta potrebbe avere delle conseguenze sulla sua stessa carriera; Matteo Martari è Alberto Ferraris, il pupillo di Corvara, un giovane dal talento cristallino, temprato nella vita dalla perdita precoce del padre, che trova intollerabile doversi arrendere di fronte ai limiti della scienza; Pilar Fogliati è Delia Brunello, una delle prime specialiste nel settore, una cardiologa con l’orecchio assoluto e una straordinaria capacità diagnostica che ha sempre dovuto combattere per affermarsi in un ambiente ancora fortemente maschile e maschilista. Nel cast di Cuori anche: Carola Stagnaro (Suor Fiorenza), Gaia Messeklinger (Agata), Simona Nasi (Elvira), Piero Cardano (Riccardo Tosi) e Mario Viecca (Riccardo Tosi). In tutto, sono stati 46 gli attori ed attrici impegnati sul set, e 1.900 le comparse.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Cuori, la nuova fiction in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda 8 puntate: la prima domenica 17 ottobre 2021; l’ultima domenica 5 dicembre 2021. Ciascuna puntata sarà composta da due episodi (totale 16 episodi). Durata totale: cento minuti circa. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 17 ottobre 2021

Seconda puntata: domenica 24 ottobre 2021

Terza puntata: domenica 31 ottobre 2021

Quarta puntata: domenica 7 novembre 2021

Quinta puntata: domenica 14 novembre 2021

Sesta puntata: domenica 21 novembre 2021

Settima puntata: domenica 28 novembre 2021

Ottava puntata: domenica 5 dicembre 2021

Location

Dove è stata girata (location) Cuori? La fiction è stata girata principalmente a Torino dove le riprese sono iniziate a settembre 2020 e concluse a marzo 2021. Numerose le location utilizzate per le riprese in esterna: Docks Dora, Palazzo Cisterna, Torino Esposizioni, Cavallerizza Reale, Castello e Parco del Valentino, Circolo Canottieri Armida, Teatro Carignano, Galleria Subalpina e Cinema Romano, Monte dei Cappuccini e la Facoltà di Anatomia. Fuori città, invece, la fiction è stata girata al Villaggio Leumann a Collegno ed al Ponte del Diavolo a Lanzo. L’ex Ospedale Militare Riberi, invece, è stato il volto esterno delle Molinette, mentre le scene al chiuso, con tutti gli interni dell’ospedale, sono stati ricostruiti negli Studi Lumiq: sale operatorie, sale d’attesa, corridoi dell’ospedale hanno occupato un’area di 2100 metri quadri.

Streaming e tv

Dove vedere Cuori in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay.it è possibile rivedere tutto grazie alla funzione ondemand.