Cuori: le anticipazioni (trama e cast) della settima puntata

Stasera, domenica 21 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la settima puntata di Cuori, la nuova serie tv italiana ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta. La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Cesare e Alberto pensano che la morte di Margherita Bottai sarà utilizzata dai loro nemici per cacciare il primario. Delia si sente responsabile per la morte della paziente. Intanto Alberto intuisce quello che potrebbe essere davvero accaduto, ma non ha alcuna prova per dimostrare la sua tesi. Le notizie giunte dal Sudafrica e riguardanti il primo trapianto di cuore hanno creato sconforto nell’equipe dell’ospedale Le Molinette di Torino. Cesare, nonostante il dispiacere, si rimette subito in pista e sembra esserci all’orizzonte un’ottima occasione per ripartire: in ospedale arriva un paziente che a primo acchito sembra il candidato perfetto per un trapianto. Il problema è che i tempi per le autorizzazioni potrebbero essere troppo lunghi.

Cuori: il cast della fiction

Qual è il cast (attori) di Cuori? In tutto, sono stati 46 gli attori ed attrici impegnati sul set, e 1.900 le comparse. Vediamo insieme l’elenco completo degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Daniele Pecci: Cesare Corvara

Matteo Martari: Alberto Ferraris

Pilar Fogliati: Delia Brunello

Carola Stagnaro: Suor Fiorenza

Gaia Messeklinger: Agata

Simona Nasi: Elvira

Piero Cardano: Riccardo Tosi

Mario Viecca: Riccardo Tosi

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) e il cast della settima puntata di Cuori, ma quante puntate sono previste per la serie tv? In tutto andranno in onda 8 puntata da 2 episodi ciascuna. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):