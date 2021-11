Cuori: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Stasera, domenica 14 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Cuori, la nuova serie tv italiana ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta. La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Stasera andranno in onda gli episodi 9 e 10, intitolati rispettivamente Suzanne e Corto Circuito. Episodio 9 (Suzanne): Alberto Ferraris spera di potersi godere un momento rilassante in compagnia di Karen. I due decidono di recarsi in un locale e mentre la serata sembra scorrere in tranquillità accade un imprevisto. Un uomo, infatti, collassa al suolo. Non si tratta di un avventore qualunque, ma di un volto decisamente noto in città. È Gianni Sciortino, un playboy. Le sue condizioni appaiono preoccupanti e viene subito trasportato in ospedale. Quando si sottopone alle cure dei medici, le altre pazienti sono in fibrillazione. Anziché essere in pensiero per lui, pregustano già quando potranno ottenere l’agognato autografo. Gianni, oltre a essere un seduttore, ha anche un dono: riesce a decifrare alla perfezione le persone. In un attimo, capisce che tra Delia e Alberto ci sono dei sentimenti.

Per quanto riguarda le anticipazioni dell’episodio 10 di Cuori (Corto circuito), Enrico Mosca comincia a insospettirsi. Ritiene, infatti, che Cesare Corvara stia tentando di nascondergli qualcosa e la chiave di quanto sta accadendo sia proprio nel lungo soggiorno americano dell’uomo. In ospedale, però, accadono cose bizzarre che assorbono completamente l’intera équipe medica. Tutti, infatti, rimangono sorpresi e perplessi quando una paziente già pronta a sostenere una delicata operazione, all’ultimo minuto si tira indietro misteriosamente. Non solo non ha alcuna intenzione di sottoporsi all’intervento, ma non intende nemmeno motivare la scelta che rischia di mettere in pericolo la sua vita. Ma non è tutto. All’improvviso, Delia Brunello scompare nel nulla destando grande preoccupazione.

Cuori: il cast della fiction

Qual è il cast (attori) di Cuori? In tutto, sono stati 46 gli attori ed attrici impegnati sul set, e 1.900 le comparse. Vediamo insieme l’elenco completo degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Daniele Pecci: Cesare Corvara

Matteo Martari: Alberto Ferraris

Pilar Fogliati: Delia Brunello

Carola Stagnaro: Suor Fiorenza

Gaia Messeklinger: Agata

Simona Nasi: Elvira

Piero Cardano: Riccardo Tosi

Mario Viecca: Riccardo Tosi

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) e il cast della quinta puntata di Cuori, ma quante puntate sono previste per la serie tv? In tutto andranno in onda 8 puntata da 2 episodi ciascuna. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):