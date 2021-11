Cuori: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Stasera, domenica 7 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Cuori, la nuova serie tv italiana ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta. La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nel settimo episodio della fiction “Cuori” dal titolo “La verità” Delia appare sconvolta e amareggiata dopo le rivelazioni di Ilaria. La donna vuole andare avanti per la sua strada e vuole scoprire la verità su Alberto, una verità che le è sempre stata negata. Quando Delia decide di presentarsi davanti a Luisa, si scopriranno realmente come stanno le cose. Luisa non ha intenzione di rinvangare il passato. Luisa umilia Delia. L’ottavo episodio si intitola “Dio non gioca a dadi”: Delia e Alberto si ritroveranno ad affrontare un nuovo caso di una paziente cianotica. In questa situazione, Mosca sospenderà Alberto dalla sala operatoria. Alberto, però, non demorde: chiederà testimonianza a Delia per dimostrare la sua innocenza.

Cuori: il cast della fiction

Qual è il cast (attori) di Cuori? In tutto, sono stati 46 gli attori ed attrici impegnati sul set, e 1.900 le comparse. Vediamo insieme l’elenco completo degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Daniele Pecci: Cesare Corvara

Matteo Martari: Alberto Ferraris

Pilar Fogliati: Delia Brunello

Carola Stagnaro: Suor Fiorenza

Gaia Messeklinger: Agata

Simona Nasi: Elvira

Piero Cardano: Riccardo Tosi

Mario Viecca: Riccardo Tosi

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) e il cast della quarta puntata di Cuori, ma quante puntate sono previste per la serie tv? In tutto andranno in onda 8 puntata da 2 episodi ciascuna. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):