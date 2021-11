Cuori: quando vanno in onda le prossime puntate

Quando vanno in onda le prossime puntate di Cuori, la nuova fiction in onda su Rai 1 che per la sesta puntata ha visto un cambio di programmazione? Ve lo diciamo subito: la settima e ottava puntata dovrebbero andare in onda come da programma domenica 21 e 28 novembre 2021. La nuova serie tv italiana è ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta. La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna, che ha già diretto importanti fiction come Un Medico in Famiglia, Fuoriclasse, Non dirlo al mio capo e La strada di casa. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 17 ottobre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Seconda puntata: domenica 24 ottobre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Terza puntata: domenica 31 ottobre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Quarta puntata: domenica 7 novembre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Quinta puntata: domenica 14 novembre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Sesta puntata: martedì 16 novembre 2021, ore 21,25 TRASMESSA

Settima puntata: domenica 21 novembre 2021, ore 21,25

Ottava puntata: domenica 28 novembre 2021, ore 21,25

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Cuori in onda su Rai 1? Ciascuna puntata sarà composta da due episodi da circa 50 minuti ciascuno. La durata totale dalla serata sarà quindi di cento minuti circa.