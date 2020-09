Cuori puri, il film: trama, cast e streaming

Arriva in prima tv e in prima serata (venerdì 11 settembre 2020) il film Cuori puri, la pellicola che sancisce l’esordio alla regia di Roberto De Paolis selezionata al Quinzaine des Realisateurs del Festival di Cannes 2017. Presentato in anteprima a Cannes, il film ha poi ottenuto un Nastro d’Argento nel 2017, vincendo il Premio Graziella Bonacchi andato all’attore rivelazione dell’anno (Simone Liberati). Ma di cosa parla il film? E chi vediamo nel cast?

Cuori puri, la trama del film

Agnese ha 18 anni, è cresciuta con una madre molto religiosa e per questo frequenta la chiesa. Agnese ha deciso di preservare la sua verginità fino al matrimonio. Stefano invece ha 25 anni, un passato turbolento alle spalle e lavora come custode in un parcheggio di un centro commerciale vicino ad un grande campo rom. I due, seppur così diversi, dal momento in cui si conoscono non possono fare a meno l’uno dell’altra e finiranno per innamorarsi, trascinandosi dietro le conseguenze e scelte importanti da prendere.

Cuori puri, il cast | Trailer

Nel cast del film vediamo Selene Caramazza interpretare la giovane Agnese, mentre il partner Stefano è interpretato da Simone Liberati. Barbora Bobul’ova invece interpreta Marta, Stefano Fresi è don Luca e Edoardo Pesce interpreta Lele. Antonella Attili è Angela, Federico Pacifici è Ettore e Isabella Delle Monache è Beatrice.

Cuori puri, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere Cuori puri? Il film è proposto in prima serata su Rai 3 venerdì 11 settembre 2020, dalle ore 21:20. Il terzo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 503 per la versione HD e al tasto 103 per il decoder di Sky. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può farlo accedendo al sito di RaiPlay. Tramite pc, smartphone e tablet sarà possibile seguire la messa in onda del film. Chi vuole recuperarlo può trovarlo anche il giorno dopo su RaiPlay grazie alla sua funzione on demand.

