Cuori: il cast (attori) completo della fiction

Qual è il cast completo di Cuori, la nuova serie tv in onda su Rai 1 da domenica 17 ottobre 2021? Daniele Pecci è Cesare Corvara, il primario delle Molinette e fondatore del primo reparto di cardiochirurgia italiano, colui che decide di far venire a lavorare in Italia Delia, senza però rendersi conto di quanto questa scelta potrebbe avere delle conseguenze sulla sua stessa carriera; Matteo Martari è Alberto Ferraris, il pupillo di Corvara, un giovane dal talento cristallino, temprato nella vita dalla perdita precoce del padre, che trova intollerabile doversi arrendere di fronte ai limiti della scienza; Pilar Fogliati è Delia Brunello, una delle prime specialiste nel settore, una cardiologa con l’orecchio assoluto e una straordinaria capacità diagnostica che ha sempre dovuto combattere per affermarsi in un ambiente ancora fortemente maschile e maschilista. Nel cast di Cuori anche: Carola Stagnaro (Suor Fiorenza), Gaia Messeklinger (Agata), Simona Nasi (Elvira), Piero Cardano (Riccardo Tosi) e Mario Viecca (Riccardo Tosi). In tutto, sono stati 46 gli attori ed attrici impegnati sul set, e 1.900 le comparse.

Streaming e tv

Dove vedere Cuori in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay.it è possibile rivedere tutto grazie alla funzione ondemand.