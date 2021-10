A che ora inizia Cuori: l’orario della messa in onda della fiction su Rai 1

A che ora inizia Cuori, la nuova serie tv italiana ambientata a Torino verso la fine degli anni sessanta in onda su Rai 1? La messa in onda è prevista la domenica sera (8 domeniche consecutive) alle ore 21,25 sul principale canale della tv di Stato. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: domenica 17 ottobre 2021

Seconda puntata: domenica 24 ottobre 2021

Terza puntata: domenica 31 ottobre 2021

Quarta puntata: domenica 7 novembre 2021

Quinta puntata: domenica 14 novembre 2021

Sesta puntata: domenica 21 novembre 2021

Settima puntata: domenica 28 novembre 2021

Ottava puntata: domenica 5 dicembre 2021

La fiction intreccia circostante tipiche da serie tv medica ad altre più legate al melò. Alla regia Riccardo Donna, che ha già diretto importanti fiction come Un Medico in Famiglia, Fuoriclasse, Non dirlo al mio capo e La strada di casa. La serie è stata realizzata in collaborazione con il Centro di Produzione Tv Rai di Torino, città in cui si sono quindi effettuate le riprese di tutti gli episodi. La serie ha avuto anche il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia Cuori, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire live i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay.it è possibile rivedere tutto grazie alla funzione ondemand.