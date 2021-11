Cuori 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Cuori 2 si farà? I tanti fan della serie tv in onda stasera – 28 dicembre 2021 – con l’ultima puntata su Rai 1 se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: ad oggi non ci sono notizie ufficiali in merito. Non c’è stato ancora nessun annuncio da parte del regista e della produzione. Sicuramente però l’entusiasmo del pubblico ed il successo della fiction hanno fatto pensare a una seconda stagione e chissà se qualcosa non si stia già muovendo in tal verso. Da capire poi come verrebbe sviluppata la fiction che, ricordiamo, è tratta da una storia vera. I personaggi interpretati da Daniele Pecci e Matteo Martari – i chirurghi Cesare Corvara e Alberto Ferraris – sono infatti ispirati a persone realmente esistite. Mentre il personaggio di Delia Brunello, il cui volto è quello di Pilar Fogliati, è del tutto inventato.

Cast

Qual è il cast (attori) di Cuori? In tutto, sono stati 46 gli attori ed attrici impegnati sul set, e 1.900 le comparse. Vediamo insieme l’elenco completo degli attori principali con i rispettivi ruoli:

Daniele Pecci: Cesare Corvara

Matteo Martari: Alberto Ferraris

Pilar Fogliati: Delia Brunello

Carola Stagnaro: Suor Fiorenza

Gaia Messeklinger: Agata

Simona Nasi: Elvira

Piero Cardano: Riccardo Tosi

Mario Viecca: Riccardo Tosi

Location

Abbiamo visto se ci sarà una seconda (2) stagione di Cuori, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La fiction è stata girata principalmente a Torino dove le riprese sono iniziate a settembre 2020 e concluse a marzo 2021. Numerose le location utilizzate per le riprese in esterna: Docks Dora, Palazzo Cisterna, Torino Esposizioni, Cavallerizza Reale, Castello e Parco del Valentino, Circolo Canottieri Armida, Teatro Carignano, Galleria Subalpina e Cinema Romano, Monte dei Cappuccini e la Facoltà di Anatomia. Fuori città, invece, la fiction è stata girata al Villaggio Leumann a Collegno ed al Ponte del Diavolo a Lanzo. L’ex Ospedale Militare Riberi, invece, è stato il volto esterno delle Molinette, mentre le scene al chiuso, con tutti gli interni dell’ospedale, sono stati ricostruiti negli Studi Lumiq: sale operatorie, sale d’attesa, corridoi dell’ospedale hanno occupato un’area di 2100 metri quadri.