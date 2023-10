Cuori 2: quante puntate, durata e quando finisce la serie di Rai 1

Quante puntate sono previste per Cuori 2? La fiction di Rai 1 torna con dodici nuovi episodi, in onda ogni domenica dal 1 ottobre 2023 per un totale di sei puntate. Si comincia il 1 ottobre 2023 su Rai 1 alle ore 21.25. L’ultima dovrebbe andare in onda il 5 novembre. Ecco la programmazione completa (attenzione potrebbe variare):

Prima puntata: 1 ottobre 2023

Seconda puntata: 8 ottobre 2023

Terza puntata: 15 ottobre 2023

Quarta puntata: 22 ottobre 2023

Quinta puntata: 29 ottobre 2023

Sesta puntata: 5 novembre 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Cuori 2? Appuntamento ogni domenica alle ore 21.25 su Rai 1. Per ogni puntata vengono trasmessi due episodi, della durata di circa un’ora l’uno. La chiusura è prevista per le 23.30. La durata complessiva è dunque di circa due ore, pubblicità incluse.

Streaming e tv

Dove vedere Cuori 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.25 ogni domenica dal 1 ottobre 2023. Anche in streaming e on demand su Rai Play.