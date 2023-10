Cuori 2: la seconda stagione della fiction di Rai 1. Anticipazioni, trama, cast, location, quante puntate, streaming, attori, dove eravamo rimasti, episodi

Cuori 2 è la seconda stagione della popolare fiction di Rai 1 ambientata negli anni Sessanta a Torino che torna dopo il successo della prima stagione con nuove puntate a partire dal 1 ottobre in prima serata ogni domenica dalle 21.25. In tutto sono previsti dodici episodi divisi in sei serate. La serie, ancora in bilico tra medicina e sentimenti, racconta le vicende dei medici e degli infermieri dell’ospedale Le Molinette nella Torino degli anni ’60. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming Cuori 2.

Dove eravamo rimasti

Avevamo lasciato i protagonisti della prima stagione della fiction Cuori alle prese con una situazione drammatica: Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto (Matteo Martari) è andato a buon fine, la sorte del primario è rimasta appesa a un filo e Delia (Pilar Fogliati) non ha trovato il momento adatto per parlargli della grave crisi del loro matrimonio.

Vediamo ora un breve riassunto della prima stagione. Torino, 1967. Il reparto di Cardiochirurgia è uno dei fiori all’occhiello dell’ospedale Le Molinette del capoluogo piemontese. A guidarlo è il primario Cesare Corvara, un medico e un dirigente in gamba, con il sogno di mettere insieme un’équipe che realizzerà il primo trapianto di cuore della storia. Per questo ha deciso di chiamare a lavorare con sé Alberto Ferraris, che sembra già destinato a diventare un fuoriclasse della cardiochirurgia, e Delia Brunello, cardiologa dotata di straordinarie capacità diagnostiche. Alberto è stato cresciuto professionalmente da Cesare, che lo considera quasi un figlio e il suo miglior amico. Delia diventa la moglie del primario. Corvara, tuttavia, non sa è che in passato tra Alberto e Delia c’è stato un grande amore, rimasto irrisolto e pronto a scoppiare nuovamente.

Trama e anticipazioni

Cuori 2 si apre nove mesi dopo l’operazione subita da Cesare, nel luglio 1968. Il sogno d’amore di Delia e Alberto non si è compiuto. La notizia della gravidanza di Karen (Romina Colbasso) ha separato ancora una volta i due innamorati che vivono cercando di mantenere le distanze. Luisa (Benedetta Cimatti) è alle prese con le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti, tanto che Alberto inizia una corsa contro il tempo per riparare il suo cuore malato tentando un’altra clamorosa impresa. Come se non bastasse Cesare torna deciso a riprendersi Le Molinette e tutte le rivincite che ritiene di meritare. Mette nel mirino Mosca (Andrea Gherpelli) che nel frattempo è divenuto primario.

In tutto questo la vita dell’ospedale scorre come sempre. E il destino, che sembra fare di tutto per tenere separati Delia e Alberto, trama anche per farli riavvicinare. Se Alberto si innamora del piccolo Carlo sin dalla prima volta in cui lo tiene in braccio e deve scoprire cosa significhi essere padre, Delia si trova alle prese con Anna, una paffuta neonata che riesce a salvare durante un intervento. Nasce così un percorso parallelo, fatto di presenze discrete e vicinanze sottovoce, che alimenta quell’amore che i due medici tentano invano di sopire. Un amore che sembra ormai impossibile, visto che Alberto ha formato una nuova famiglia. Per Delia forse sarebbe meglio chiudere con il passato e aprirsi all’ispettore Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni), un uomo affascinante e galante che arriva alle Molinette per seguire un’indagine: si è verificata una morte misteriosa in ospedale. Incidente oppure omicidio? La seconda stagione di Cuori si tinge anche di giallo.

Cuori 2: il cast della serie

Cuori 2 è la serie in onda su Rai 1 a partire dal 1 ottobre 2023. Nel cast tante conferme e volti nuovi. I protagonisti sono Cesare Corvara, Alberto Ferraris e Delia Brunello che sono interpretati rispettivamente da Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Nel cast di Cuori 2 troviamo inoltre anche Andrea Gherpelli, Marco Bonini, Neva Leoni, Bianca Panconi, Carola Stagnaro, Carmine Buschini, Benedetta Cimatti, Chiara Degani, Simona Nasi, Davide Paganini, Roberto Accornero, Paolo Romano, Laura Adriani, Gaia Messerklinger e Claudia Nicolazzo. Nella seconda stagione di Cuori fanno il loro ingresso due nuovi personaggi interpretati da Paolo Conticini e Alessandro Tersigni, rispettivamente un radiologo e un ispettore. Vediamo gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Daniele Pecci (Cesare Corvara)

Matteo Martari (Alberto Ferraris)

Pilar Fogliati (Delia Brunello)

Andrea Gherpelli (Enrico Mosca)

Marco Bonini (Ferruccio Bonomo)

Neva Leoni (Serenella Rinaldi)

Bianca Panconi (Virginia Corvara)

Carola Stagnaro (Suor Fiorenza Bertoni)

Carmine Buschini (Fausto Alfieri)

Benedetta Cimatti (Luisa Ferraris)

Chiara Degani (Beatrice Dattilo)

Simona Nasi (Elvira De Bellis)

Davide Paganini (Bino Mazzini)

Roberto Accornero (Ferdinando Maugeri)

Paolo Romano (Carlo Dattilo)

Laura Adriani (Eva Pellegrini)

Gaia Messerklinger (Agata Vezzani)

Claudia Nicolazzo (Rosa Paluan)

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Cuori 2? In tutto sei puntate, ognuna con due episodi ciascuna, per un totale di 12 episodi. Si comincia il 1 ottobre 2023 su Rai 1 alle ore 21.25. L’ultima dovrebbe andare in onda il 5 novembre. Ecco la programmazione completa (attenzione potrebbe variare):

Prima puntata: 1 ottobre 2023

Seconda puntata: 8 ottobre 2023

Terza puntata: 15 ottobre 2023

Quarta puntata: 22 ottobre 2023

Quinta puntata: 29 ottobre 2023

Sesta puntata: 5 novembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Cuori 2 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 alle ore 21.25 ogni domenica dal 1 ottobre 2023. Anche in streaming e on demand su Rai Play.