Cuori 2, dove eravamo rimasti: il riassunto della prima stagione

Cuori 2 è la seconda stagione della fiction di Rai 1 che torna con nuovi episodi dal 1 ottobre 2023. In tutto si tratta di 12 episodi in onda in sei puntate alle ore 21.25. Ma dove eravamo rimasti? Qual è il riassunto della prima stagione? Avevamo lasciato i protagonisti della prima stagione della fiction “Cuori” alle prese con una situazione drammatica: Cesare (Daniele Pecci), operato al cuore e sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto (Matteo Martari) è andato a buon fine, la sorte del primario è rimasta appesa a un filo e Delia (Pilar Fogliati) non ha trovato il momento adatto per parlargli della grave crisi del loro matrimonio. Cuori 2 riprende nove mesi dopo l’operazione subita da Cesare, nel luglio 1968. Ma vediamo nel dettaglio il riassunto della prima stagione.

Riassunto prima stagione

Torino, 1967. Il reparto di Cardiochirurgia è uno dei fiori all’occhiello dell’ospedale Le Molinette del capoluogo piemontese. A guidarlo è il primario Cesare Corvara, un medico e un dirigente in gamba, con il sogno di mettere insieme un’équipe che realizzerà il primo trapianto di cuore della storia. Per questo ha deciso di chiamare a lavorare con sé Alberto Ferraris, che sembra già destinato a diventare un fuoriclasse della cardiochirurgia, e Delia Brunello, cardiologa dotata di straordinarie capacità diagnostiche. Alberto è stato cresciuto professionalmente da Cesare, che lo considera quasi un figlio e il suo miglior amico. Delia diventa la moglie del primario. Corvara, tuttavia, non sa è che in passato tra Alberto e Delia c’è stato un grande amore, rimasto irrisolto e pronto a scoppiare nuovamente.