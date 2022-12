Crossfire – Bloccati nell’incubo: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, venerdì 16 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda la seconda puntata di Crossfire – Bloccati nell’incubo, la miniserie targata BBC in prima visione assoluta creata e scritta da Louise Doughty, scrittrice di best-seller e autrice di Fino in fondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Amara, la figlia di Jo, si trova faccia a faccia con un criminale e lo supplica di non spararle. La situazione però degenera rapidamente e per la famiglia Cross sarà difficile riprendersi da quanto vissuto. Tornati a casa, Jo viene considerata dai media “l’eroina della vacanza del terrore”, ma il dolore per quanto successo le farà cambiare prospettiva sulla sua vita e sulla sua carriera.

Cast

Abbiamo visto la trama di Crossfire – Bloccati nell’incubo, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keeley Hawes: Jo Cross

Lee Ingley: Jason Cross

Daniel Ryan: Ben Cross

Noah Leggott: Adam Cross

Shalisha James – Davis: Amara

Zakiy Jogi: Gatik Doshi

Vikash Bhai: Chinar Doshi

Hugo Silva: Mateo Rodrigues

Alba Brunet: Bea Rordrigues

Streaming e tv

Dove vedere Crossfire – Bloccati nell’incubo in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.