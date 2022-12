Crossfire – Bloccati nell’incubo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda la prima puntata di Crossfire – Bloccati nell’incubo, la miniserie targata BBC in prima visione assoluta creata e scritta da Louise Doughty, scrittrice di best-seller e autrice di Fino in fondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (anticipazioni)

Jo Cross è in vacanza con il marito Jason con cui da tempo i rapporti sono sempre più tesi e i loro figli Adam e Kimberly oltre ad Amara che Jo ha avuto da un precedente marito. Insieme a loro ci sono anche Ben, il fratello di Jason, e sua moglie Miriam, gli amici di famiglia Abhi e Chinar Doshi e il loro tre figli. Ma l’idillio sull’isola delle Canarie è spezzato quando in Hotel fanno irruzione alcuni uomini armati che cominciano a sparare sugli ospiti. Jo entra subito in azione e grazie al personale dell’albergo trova un’arma. Intanto però Jason scopre che la donna gli è stato infedele. Mentre cerca di liberare gli ospiti, Jo vicino alla piscina si trova coinvolta in uno scontro a fuoco con uno dei criminali.

Cast

Abbiamo visto la trama di Crossfire – Bloccati nell’incubo, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keeley Hawes: Jo Cross

Lee Ingley: Jason Cross

Daniel Ryan: Ben Cross

Noah Leggott: Adam Cross

Shalisha James – Davis: Amara

Zakiy Jogi: Gatik Doshi

Vikash Bhai: Chinar Doshi

Hugo Silva: Mateo Rodrigues

Alba Brunet: Bea Rordrigues

Streaming e tv

Dove vedere Crossfire – Bloccati nell’incubo in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.