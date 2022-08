Corsa contro il tempo: trama, cast e streaming del film del 2021 su Sky Cinema 1

Questa sera, mercoledì 24 agosto 2022, va in onda Corsa contro il tempo su Sky Cinema Uno. Il film è un thriller drammatico uscito nel 2021 con protagonista Naomi Watts. Diretto da Philip Noyce, dura 84 minuti. Scopriamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Corsa contro il tempo racconta di Amy Carr, una madre abituata alla sua routine che mai avrebbe immaginato quello che le è capitato. In una delle sue corse mattutine in campagna, riceve una telefonata in cui le spiegano che la scuola che frequenta suo figlio è stata presa di mira da un uomo armato, che è entrato nell’edificio e ha preso tutti gli studenti in ostaggio. La donna va nel panico, perché non sa cosa può fare per salvare suo figlio, inoltre è lontana da casa. La sua diventa improvvisamente una lotta contro il tempo per salvare il suo bambino.

Corsa contro il tempo: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece al cast. La protagonista di Corsa contro il tempo è Naomi Watts che interpreta la coraggiosa Amy. Ecco l’elenco degli attori e dei rispettivi personaggi:

Naomi Watts: Amy Carr

Colton Gobbo: Noah Carr

Andrew Chown: Robert Ellis

Sierra Maltby: Emily

Michelle Johnston: Heather

Woodrow Schrieber: Detective Paulson

David Reale: CJ

Jason Clarke: Greg Minor

Debra Wilson: Dedra Wilkinson

Christopher Marren: Peter

Jacqueline King Schiller: Susan

Shari Flett: Norma Howley

Evelyn Wiebe: McKenzie

Rebecca Flinn: Signora Fischer

Ellen Dubin: Sergente Brandt

Streaming e TV

Dove vedere Corsa contro il tempo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.