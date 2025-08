Cornetto Battiti Live 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, lunedì 4 agosto 2025, va in onda in prima serata su Canale 5 la quinta puntata di Cornetto Battiti Live 2025, la nuova stagione dello show musicale dell’estate con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin con Nicolò De Devitiis. Sul palco tutti i grandi artisti della musica del momento e gli autori dei più popolari tormentoni estivi. Le tappe saranno le più belle location della Puglia. Dove vedere Cornetto Battiti Live 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In TV

Cornetto Battiti Live 2025 va in onda in prima serata su Canale 5 dal 7 luglio 2025 con Alvin e Ilary Blasi per cinque serate. Per seguire lo show in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105. I fan di Battiti Live potranno seguire l’evento anche su RadioNorba TV, visibile sul Canale 730 di Sky, e su TeleNorba, visibile anche sul canale 510 di Sky. L’evento non è in diretta.

Cornetto Battiti Live 2025 streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del concerto pugliese potete accedere gratuitamente a Mediaset Infinity, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. Oltre alla TV e streaming, Battiti Live 2025 è distribuito anche in radio da Radio Norba e Tele Norba (emittenti locali).

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Cornetto Battiti Live 2025? Appuntamento su Canale 5 dal 7 luglio 2025 con Ilary Blasi e Alvin. In tutto sono previste cinque puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare).