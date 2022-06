Copperman: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 9 giugno 2022, va in onda in prima serata Copperman, un film del 2019 diretto da Eros Puglielli e con protagonista Luca Argentero. La pellicola dura 94 minuti ed è di genere drammatico. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La trama di Copperman racconta la storia di Anselmo, un bambino speciale che passa gran parte del suo tempo in compagnia della sua amica Titti. Un giorno la ragazzina deve partire perché la famiglia si trasferisce in un’altra città, così i due si promettono amore eterno. Una volta cresciuto, Anselmo si approccia al mondo un po’ nello stesso modo di quand’era bambino. Ha infatti un debole per i supereroi e crede che suo padre l’abbia abbandonato per salvare il mondo. Anzi, è convinto di essere a sua volta un supereroe. Ogni notte, infatti, indossa il costume e diventa Copperman, un eroe che combatte la criminalità del suo piccolo paesino. Ma ad un certo punto Titti ritorna.

Copperman: il cast del film

Come abbiamo già anticipato, il protagonista di Copperman è Luca Argentero che interpreta Anselmo, detto anche Copperman (per questo il titolo del film). Di seguito vediamo chi fa parte del cast, chi sono gli attori e i rispettivi personaggi:

Luca Argentero: Anselmo / Copperman

Antonia Truppo: Titti

Galatea Ranzi: Gianna

Gianluca Gobbi: Ernesto

Tommaso Ragno: Silvano il fabbro

Sebastian Dimulescu: Anselmo bambino

Angelica Bellucci: Titti bambina

Massimo Poggio: Giovanni

Paolo Romano: Mario

Streaming e TV

Dove vedere Copperman in diretta TV e live streaming? Il film va in onda, come già detto, giovedì 9 giugno 2022 alle ore 21:20 su Rai 2. Per seguire in diretta televisiva la pellicola bisogna sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando oppure al tasto 502 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.