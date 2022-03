Controcorrente, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 9 marzo 2022

Questa sera, mercoledì 9 marzo 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Controcorrente, la trasmissione targata Videonews di approfondimento giornalistico condotta da Veronica Gentili, a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 9 marzo 2022, di Controcorrente? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Questa settimana si tornerà a parlare della guerra in Ucraina, dando tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo, da Kiev, Odessa, Leopoli e le città maggiormente colpite. In studio, insieme agli ospiti, si parlerà degli effetti del conflitto sulla stabilità in Europa e nel mondo. Nel corso della puntata, saranno aperte le finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati sul fronte ucraino e dal confine.

Dove vedere Controcorrente in tv e streaming

Controcorrente va in onda oggi, mercoledì 9 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.