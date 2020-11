Conte ospite stasera a Otto e mezzo: le anticipazioni del 23 novembre

Questa sera, 23 novembre 2020, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ospite della trasmissione di La7 Otto e mezzo, condotta da Lilli Gruber. In studio, anche il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti. Ma quali sono le anticipazioni di questa attesa puntata? Sarà sicuramente un’occasione per analizzare con il premier l’andamento della curva dei contagi, e capire quali saranno le prossime mosse del Governo nel fronteggiare la pandemia.

Atteso per il prossimo 3 dicembre un nuovo Dpcm, che potrebbe consentire alcune riaperture in vista delle festività natalizie. Nel rispetto delle misure di sicurezza, infatti, è importante anche non deprimere ulteriormente l’economia. Di questo parlerà senz’altro il premier Conte stasera a Otto e mezzo su La7. Altro tema di grande attualità è quello dei vaccini. Quando arriveranno le prime dosi in Italia? Sono davvero sicuri?

E poi spazio ai temi della politica e la crisi della sanità in Calabria, con l’esecutivo che deve ancora nominare il nuovo commissario, dopo le dimissioni di Cotticelli e Zuccatelli e la rinuncia di Gaudio. Di questo e di molto altro si parlerà stasera, 23 novembre 2020, a Otto e Mezzo su La7 dalle 20.30 con ospite di Lilli Gruber il premier Giuseppe Conte. In studio anche il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Otto e mezzo in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20.30. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Lilli Gruber in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Dove vedere l’intervista di Conte in streaming

