Constantine: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 12 agosto 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Costantine, pellicola del 2005 diretta da Francis Lawrence, basato sulla serie di fumetti Hellblazer edita da Vertigo, etichetta della DC Comics. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Costantine? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

In Messico, un uomo di nome Manuel trova un oggetto avvolto in una bandiera nazista sulle rovine di una vecchia chiesa. Si tratta della lancia del destino, ovvero l’arma che trafisse Gesù Cristo sulla croce. Al semplice tocco dell’artefatto, Manuel diventa posseduto e si mette in cammino verso gli Stati Uniti. Nel frattempo a Los Angeles, il detective dell’occulto John Constantine (Keanu Reeves) è impegnato a esorcizzare una ragazza indemoniata. L’esorcismo si rivela più duro del previsto, in quanto il diavolo sta cercando di entrare fisicamente sulla Terra, fatto che non dovrebbe essere possibile secondo le regole di una scommessa permanente tra Dio e Lucifero per le anime dell’umanità. Intanto l’autista e apprendista di Constantine, Chas Kramer (Shia LaBeouf), attende in macchina, in quanto non ritenuto ancora pronto per affrontare il male.

L’esorcista in seguito si incontra con l’angelo Gabriele, a cui chiede una sospensione della sua imminente morte per cancro ai polmoni. L’uomo ha infatti il terrore della morte in quanto, avendo sperimentato il suicidio in giovane età, sa che quello che lo aspetta è l’inferno. Gabriele rifiuta, dicendogli che non può aspirare al paradiso solo perché esorcizza i demoni: Dio da lui vuole un enigmatico sacrificio. Altrove, una donna di nome Isabel Dodson (Rachel Weisz) si suicida in un ospedale psichiatrico. La sua gemella, la detective Angela, rifiuta di credere che una devota cattolica come sua sorella si sia uccisa. Guardando i filmati di sicurezza della clinica, Angela la sente pronunciare il nome di Constantine. L’investigatrice, dopo aver rintracciato, gli chiede il suo aiuto per scoprire la verità…

Constantine: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Constantine? Tra i protagonisti troviamo Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Gavin Rossdale, Tilda Swinton, Jesse Ramirez, Michelle Monaghan, Larry Cedar, Laz Alonso, Peter Stormare, José Zúñiga, Billy Million, Ann Ryerson, Suzanne Whang, Johanna Trias, Martin Pierron, Gus Lynch, Andrei Sterling, Connor Dylan Wryn, Nicholas Downs, Matthew McGrory, Erik Rusnak, Valerie Azlynn, Quinn Buniel, Bryan Holly, Roberto Kawata, Abe Pagtama, C.W. Pyun, Robbin Ryan, Mahryah Shain, Jeremy Ray Valdez. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Keanu Reeves: John Constantine

Rachel Weisz: Angela Dodson; Isabel Dodson

Shia LaBeouf: Chas Kramer

Tilda Swinton: Gabriele

Djimon Hounsou: Papa Midnite

Max Baker: Beeman

Pruitt Taylor Vince: padre Hennessy

Gavin Rossdale: Balthazar

Peter Stormare: Lucifero

José Zúñiga: Detective Xavier

Francis Guinan: padre Garret

Larry Cedar: Vermin Man

April Grace: dottoressa Leslie Archer

Suzanne Whang: madre

Streaming e tv

Dove vedere Costantine in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 12 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.