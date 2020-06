Con il Cuore nel nome di Francesco 2020: cast, ospiti, anticipazioni

Questa sera, 9 giugno 2020, su Rai 1 va in onda Con il Cuore nel nome di Francesco, il concerto di beneficenza in diretta alle 20.35 dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, condotto per l’occasione da Carlo Conti e Gianni Morandi. Una coppia d’eccezione per una serata speciale, in quest’anno condizionato dall’emergenza Coronavirus. Giunto alla XVIII edizione, l’evento di solidarietà “Con il Cuore nel Nome di Francesco” è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi. Come di consueto, inoltre, ci saranno grandi ospiti e cantanti.

Anticipazioni e ospiti

Da 18 anni i Frati del Sacro Convento di Assisi organizzano la serata benefica Con il Cuore nel nome di Francesco 2020, a sostegno di chi si soffre e si trova in difficoltà. Un’edizione quest’anno particolarmente sentita, visto il drammatico momento che l’italia vive da mesi a causa dell’epidemia di Covid-19. Una maratona di beneficenza, in diretta su Rai 1, con cui i Frati Francescani chiedono, a tutti gli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose.

Gli ospiti e il cast

L’edizione 2020 di Con il Cuore nel nome di Francesco, che torna su Rai 1, vede alla conduzione la presenza speciale di Gianni Morandi, che ha scelto quest’occasione per sostenere la raccolta fondi a favore delle famiglie italiane più bisognose. Una serata unica di musica, racconto e spiritualità che vedrà la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Il repertorio musicale dell’artista bolognese sarà protagonista indiscusso di una manifestazione – giunta alla sua diciottesima edizione – che a causa dell’emergenza Covid-19 sarà diversa dal solito. Con il Cuore – Nel nome di Francesco sarà in diretta, chiaramente senza pubblico ed eccezionalmente si ’sposterà’ dalla Piazza Inferiore alla Basilica Superiore di San Francesco. Un’atmosfera raccolta, più ‘francescana’, che farà da sfondo al racconto di emozionanti ed intense storie, ma anche testimonianze su come sono stati vissuti questi mesi così particolari.

Quest’anno verranno aiutate le mense francescane in Italia (la mensa francescana Antoniano a Bologna e l’Opera San Francesco a Milano), e le famiglie colpite economicamente dal Coronavirus. La serata sarà dedicata agli italiani in difficoltà, specialmente a seguito della pandemia che ha reso i poveri più poveri, togliendo la speranza a chi già non avevano nulla o quasi: famiglie con bambini piccoli, anziani e persone sole o malate sono coloro che stanno pagando il prezzo più alto.

In conferenza stampa Carlo Conti ha raccontato: “Ormai è una serata immancabile, riempie il cuore. È importante farla, quest’anno ancora di più. Edizione particolarissima, una serata più raccolta, più francescana, per fare un’importante raccolta fondi. Per le tante persone che stanno bussando alle mense e ai conventi francescani. Noi cercheremo di trovare fondi per dare questo aiuto concreto, materiale. Gianni Morandi ci ha fatto un regalo straordinario nel dire sì a questa serata, senza pubblico, Con la sua grande musica ed energia.

Una serata all’insegna della leggerezza, della gioia, della speranza di ripartire dopo questo stop. Il pubblico ci sarà, da casa, con la partecipazione, con delle testimonianze che racconteranno quello che stanno facendo. Ci collegheremo con Bologna dove c’è la mensa dell’Antoniano, con Milano e con testimonianze di racconti di come sono stati vissuti questi mesi così particolari. Ma soprattutto sarà gioia, allegria, felicità, speranza. Di una ripartenza del nostro Paese e la speranza di aiutare tante famiglie”.

“Questa è un’occasione per fare qualcosa per gli altri e devo dire grazie a Conti e alla comunità francescana che hanno pensato a me”, ha detto Morandi. “Non facciamo nulla di eroico io e Carlo – ha aggiunto – Stare qui è solo un grande piacere e penso che l’evento di domani sera possa essere un messaggio di speranza e di condivisione di solidarietà. Saremo senza pubblico dal vivo, dobbiamo farlo così in questo momento, con le nostre canzoni, dobbiamo dare un messaggio di speranza e di ripartenza. E comunque speriamo che il pubblico ci sia da casa”. Con il Cuore, nel Nome di Francesco è un programma di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Ivana Sabatini Leopoldo Siano con la collaborazione di Anna Rita Cammerata ed Eleonora Niccoli. La regia è di Maurizio Pagnussat.

Come donare

Con il Cuore nel nome di Francesco 2020 è un grande concerto di beneficenza, in onda stasera in diretta da Assisi con la conduzione di Carlo Conti e Gianni Morandi. In particolare quest’anno verranno aiutate le mense francescane in Italia (la mensa francescana Antoniano a Bologna e l’Opera San Francesco a Milano), e le famiglie colpite economicamente dal Coronavirus. Ma come fare per donare? Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati “Con il Cuore, nel nome di Francesco” con sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; sarà di 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; e 5/10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali. Sarà possibile anche chiamare il numero verde 800.386.386 dove si potrà ricevere l’immaginetta con la preghiera semplice di San Francesco.

Con il Cuore nel nome di Francesco 2020, diretta tv e streaming

Come fare per vedere Con il Cuore nel nome di Francesco in diretta tv e in streaming? Il concerto di beneficenza va in onda questa sera – martedì 9 giugno 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 20.35. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.

Anche quest’anno Con il Cuore nel Nome di Francesco andrà in onda in diretta radiofonica su Rai-Radio1 con la conduzione affidata a Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo. Il programma andrà poi in onda in replica domenica 5 luglio, alle 16.00, sempre su Rai 1. La manifestazione verrà resa completamente accessibile ai ciechi e ai sordi, grazie a Rai Pubblica Utilità, nel pieno spirito del Servizio pubblico.

L’audiodescrizione, in diretta su Rai 1 e Rai Play, permetterà ai ciechi e agli ipovedenti di percepire tutti quegli elementi visivi che trasmettono al meglio l’atmosfera e il clima della manifestazione – come luci, colori, movimenti, sguardi – e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda – dal palco, alla scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti.

