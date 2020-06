Con il Cuore nel nome di Francesco 2020, gli ospiti del concerto su Rai 1

Con il Cuore nel nome di Francesco è il concerto di beneficenza in onda questa sera, 9 giugno 2020, su Rai 1 dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi. Alla conduzione una coppia d’eccezione: Carlo Conti e Gianni Morandi. Si tratta della diciottesima edizione della serata benefica organizzata dai Frati Francescani del Sacro Convento di Assisi, in aiuto delle persone più disagiate e bisognose. Come ogni anno, non mancheranno gli ospiti.

Ospiti e anticipazioni

Una serata di beneficenza molto sentita soprattutto quest’anno, con il Paese bloccato da diversi mesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Mattatore della serata è Gianni Morandi che ha scelto questo consueto appuntamento televisivo dedicato alla solidarietà per sostenere la raccolta fondi a favore delle famiglie italiane più bisognose, specialmente a seguito dell’emergenza pandemica che ha reso i poveri più poveri, togliendo la speranza a chi già non avevano nulla o quasi: famiglie con bambini piccoli, anziani e persone sole o malate sono coloro che stanno pagando il prezzo più alto.

Una serata unica di musica, racconto e spiritualità che vedrà la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medica e religiosa. Il repertorio musicale dell’artista bolognese sarà protagonista indiscusso di una manifestazione – giunta alla sua diciottesima edizione – che a causa dell’emergenza Covid-19 sarà diversa dal solito. Con il Cuore – Nel nome di Francesco sarà in diretta, chiaramente senza pubblico ed eccezionalmente si ’sposterà’ dalla Piazza Inferiore alla Basilica Superiore di San Francesco. Un’atmosfera raccolta, più ‘francescana’, che farà da sfondo al racconto di emozionanti ed intense storie, ma anche testimonianze su come sono stati vissuti questi mesi così particolari.

Quest’anno verranno aiutate le mense francescane in Italia (la mensa francescana Antoniano a Bologna e l’Opera San Francesco a Milano), e le famiglie colpite economicamente dal Coronavirus. Ma come fare per donare? Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati “Con il Cuore, nel nome di Francesco” con sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 15 luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; sarà di 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile; e 5/10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali. Sarà possibile anche chiamare il numero verde 800.386.386 dove si potrà ricevere l’immaginetta con la preghiera semplice di San Francesco.

Oltre che in diretta su Rai 1 dalle 20.35, Con il Cuore nel nome di Francesco è trasmesso anche su Radio 1 con la conduzione affidata a Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo. Il programma andrà poi in onda in replica domenica 5 luglio, alle 16.00, sempre su Rai 1. L’audiodescrizione, in diretta su Rai1 e Rai Play, permetterà ai ciechi e agli ipovedenti di percepire tutti quegli elementi visivi che trasmettono al meglio l’atmosfera e il clima della manifestazione – come luci, colori, movimenti, sguardi – e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda – dal palco, alla scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti. Appuntamento dunque questa sera, 9 giugno 2020, su Rai 1 con Carlo Conti e Gianni Morandi in diretta da Assisi per il concerto Con il Cuore nel nome di Francesco.

