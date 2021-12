Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky

Questa sera, sabato 25 dicembre 2021 (Natale), su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione il film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, sequel della pellicola cult del 2017 diretta da Riccardo Milani, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film diretto da Riccardo Milani, è il secondo capitolo della commedia Come un gatto in tangenziale (2017), che vede protagonisti l’intellettuale radical chic Giovanni (Antonio Albanese) che vive nel centro storico di Roma e l’ex cassiera tatuata Monica (Paola Cortellesi), residente in periferia.

Le vicende si svolgono tre anni dopo la fine della storia d’amore tra Giovanni e Monica, che come i due avevano previsto ha avuto vita breve, è durata proprio come un gatto in tangenziale.

Monica è finita in carcere, a causa delle gemelle. Le due avevano nascosto nei fusti dell’olio del locale diverse cose rubate, ma è Monica a finire nei guai. Per avere una speranza di uscire il prima possibile non può che rivolgersi a Giovanni. Quest’ultimo la tirerà fuori di prigione, ma a una condizione: Monica dovrà svolgere servizi sociali presso la comunità cattolica di San Basilio, dove incontrerà Don Davide (Luca Argentero), un sacerdote molto affascinante. Le vite di Monica e Giovanni quindi si scontrano – invece che “incontrano” – di nuovo, ma come finirà questa volta? Ci sarà un riavvicinamento tra i due o Giovanni resterà insieme alla sua nuova fiamma, Camilla (Sarah Felberbaum)?

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film di Riccardo Milani, ma qual è il cast? In questo sequel della commedia diretta da Riccardo Milani troviamo un cast di attori eccezionale, formato da Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Claudio Amendola, Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Ecco tutti i nomi e i relativi personaggi interpretati.

Paola Cortellesi: Monica

Antonio Albanese: Giovanni

Luca Argentero: don Davide

Sonia Bergamasco: Luce

Claudio Amendola: Sergio

Sarah Felberbaum: Camilla

Simone de Bianchi: Alessio

Alice Maselli: Agnese

Franca Leosini: se stessa

Valentina Giudicessa: Pamela

Alessandra Giudicessa: Sue Ellen

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film, in onda a Natale su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 dicembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.