Come sorelle: cosa è successo nella seconda puntata

Cosa è successo nella seconda puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5? Nella seconda puntata, in onda il 15 luglio 2020, Ipek Gencer (Sevda Erginci) nella villa di Sinam (Seçkin Özdemir) arriva il figlio di Tekin con cui aveva un pessimo rapporto. Deren invece torna a Smirne, Azra e Ipek devono trovare un modo per sbarazzarsi dell’auto della vittima ed eliminare le ulteriori prove che le vedono legate alle sorelle. Cilem viene rapita e Azra scoprirà che anche Burak, il futuro sposo dell’amica, è stato ucciso perché Cilem ha rubato della droga da un trafficante. Viene però risolto il mistero sull’identità della madre delle tre sorelle, e cioè Cahide, una donna appena uscita di prigione dopo aver scontato la pena per omicidio del marito Mehmet: la donna però ha sempre dichiarato di essere innocente. Cemal, il fratello di Mehment da sempre innamorato di CAhide, cercherà di riunire la famiglia, il suo desiderio è che la donna possa riabbracciare le tre figlie. Intanto, Gunesli Bahce prosegue le indagini sulla scomparsa di Tekin.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella seconda puntata di Come sorelle, ma quante puntate sono previste per la soap in prima visione su Canale 5? La serie tv è composta da otto episodi, trasmessi in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì sera in prima visione assoluta. Il titolo originale di Come sorelle è Sevgili Geçmis ed è stata realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, i principali produttori turchi che hanno già realizzato successi come Cherry Season e Bitter Sweet. Ma quando va in onda e quando finisce Come sorelle? La nuova fiction turca Come sorelle va in onda da oggi, 8 luglio, in prima visione su Canale 5 con un episodio alla settimana. In totale sono previste otto puntate. Di seguito la programmazione di Come sorelle da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata: mercoledì 8 luglio 2020 ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 15 luglio ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 22 luglio 2020 ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 29 luglio 2020 ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 5 agosto 2020 ore 21,20

Sesta puntata: mercoledì 12 agosto 2020 ore 21,20

Settima puntata: mercoledì 19 agosto 2020 ore 21,20

Ottava puntata: mercoledì 26 agosto 2020 ore 21,20

Attenzione: la programmazione di Canale 5 è soggetta a variazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su Come sorelle

Dove vedere in tv e in streaming Come sorelle

Potrebbero interessarti Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming della puntata del 22 luglio Ticker: trama, cast e streaming del film su Rete 4 Chiamatemi Anna 2, le anticipazioni della sesta puntata su Rai 2