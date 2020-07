Come sorelle: cosa è successo nella prima puntata

Cosa è successo nella prima puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5? Nella prima puntata, in onda l’8 luglio 2020, Ipek Gencer (Sevda Erginci) sta per sposarsi. La ragazza è una ricca ereditiera ormai caduta in disgrazia che, dopo essersi laureata, ha iniziato a lavorare per un uomo potente, Tekin. Nonostante lui sia un uomo violento e senza scrupoli, Ipek ha accettato di sposarlo, perché il potere fa gola e anche la vendetta. Ipek ne è consumata e, sposandolo, vuole mettere in pratica un piano ben preciso per vendicare la propria famiglia. Quello che Ipek scopre le cambierà la vita. Prima di sposarsi trova una lettera secondo la quale la ragazza avrebbe due sorelle, mai sentite nominare in tutta la sua vita. Deren, la sorella maggiore, si è laureata e ha intrapreso la carriera di medico: per sua fortuna, è stata adottata da una famiglia abbiente. La sorella minore, Cilem, è invece una cantante professionista, che appare docile e mansueta, ma in realtà ha un temperamento irascibile e indomabile…

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella prima puntata di Come sorelle, ma quante puntate sono previste per la soap in prima visione su Canale 5? La serie tv è composta da otto episodi, trasmessi in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì sera in prima visione assoluta. Il titolo originale di Come sorelle è Sevgili Geçmis ed è stata realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, i principali produttori turchi che hanno già realizzato successi come Cherry Season e Bitter Sweet. Ma quando va in onda e quando finisce Come sorelle? La nuova fiction turca Come sorelle va in onda da oggi, 8 luglio, in prima visione su Canale 5 con un episodio alla settimana. In totale sono previste otto puntate. Di seguito la programmazione di Come sorelle da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata: mercoledì 8 luglio 2020 ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 15 luglio ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 22 luglio 2020 ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 29 luglio 2020 ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 5 agosto 2020 ore 21,20

Sesta puntata: mercoledì 12 agosto 2020 ore 21,20

Settima puntata: mercoledì 19 agosto 2020 ore 21,20

Ottava puntata: mercoledì 26 agosto 2020 ore 21,20

Attenzione: la programmazione di Canale 5 è soggetta a variazioni.

