Chi è Claudio Gioè, il protagonista di Makari ospite al Festival di Sanremo 2022

Chi è Claudio Gioè, l’attore protagonista di Makari ospite stasera al Festival di Sanremo 2022? Claudio Gioè è un attore italiano nato a Palermo il 27 gennaio 1975. Studia presso il Liceo classico Giuseppe Garibaldi di Palermo e in seguito si trasferisce a Roma, dove si diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Inoltre frequenta dei seminari con Luca Ronconi e si diletta nel canto e nella danza. Per il teatro scrive e porta in scena Caligola Night Live. Sul grande schermo esordisce con Luca Guadagnino nel 1998 in The Protagonists, e appare tra l’altro ne I cento passi (2000) e La meglio gioventù (2003), entrambi diretti da Marco Tullio Giordana. Seguono poi in Stai con me (2004), regia di Livia Giampalmo, …e se domani (2006), regia di Giovanni La Parola, e Piano, solo (2007), diretto da Riccardo Milani.

In televisione Claudio Gioè prende parte alla miniserie Operazione Odissea e a Paolo Borsellino (2004) di Gianluca Maria Tavarelli, nella quale interpreta il sostituto procuratore Antonio Ingroia. Due anni più tardi è Ivan Amidei nella serie televisiva Codice rosso, mentre nel 2007 veste i panni di Totò Riina ne Il capo dei capi, miniserie in sei puntate, diretta da Enzo Monteleone e Alexis Sweet. Va segnalato, tra l’altro, che lo stesso Totò Riina ha detto di avere apprezzato l’interpretazione di Gioè, definendo quest’ultimo “portentoso”. Fra il 2009 e il 2010 ha interpretato il ruolo del vicequestore Ivan Di Meo nella miniserie di Taodue, Squadra antimafia – Palermo oggi che vede alla regia Pier Belloni e Beniamino Catena.

Nel 2012 Claudio Gioè lavora alla fiction Il tredicesimo apostolo, in cui veste i panni di un prete e professore universitario di teologia dotato di poteri paranormali[3]; con lui recita Claudia Pandolfi nei panni di una psicoterapeuta. Nel film del 2013 La mafia uccide solo d’estate Gioè interpreta la parte di un giornalista amico del protagonista. Nel 2015 torna in televisione con le miniserie tv Il bosco e Il sistema, insieme, rispettivamente, a Giulia Michelini e a Gabriella Pession. Dal 14 novembre 2016 è in onda per sei serate con la fiction La mafia uccide solo d’estate, tratta dall’omonimo film. Il 16 ottobre 2017 Claudio Gioè torna con la seconda stagione di Sotto copertura, Sotto copertura – La cattura di Zagaria, vestendo nuovamente i panni del commissario Michele Romano, ispirato a Vittorio Pisani. Nel 2018, torna in TV al fianco di Anna Foglietta, per la seconda stagione di La mafia uccide solo d’estate e in uno dei quattro film che appartiene al ciclo biografico Liberi sognatori dal titolo Delitto di mafia. Nel 2020 è protagonista di due serie TV: Passeggeri notturni e Vite in fuga. E nel 2021 è uno dei protagonisti della fiction Màkari, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri che nel 2022 tornerà con la seconda stagione. Prima però l’ospitata al Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus.

Vita privata

E la vita privata? Chi è la fidanzata o moglie di Claudio Gioè? Sulla vita privata dell’attore si sa veramente poco. A lungo è stato fidanzato con una collega: si tratta di Pilar Fogliati, protagonista di “Un passo dal cielo”. La loro storia però è finita ormai da tempo. Ospite da Caterina Balivo a “Viene da me” Pilar Fogliati diversi mesi fa spese qualche parola sul trascorso sentimentale con l’attore di “Màkari”: “Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra. La differenza d’età? (quasi 14 anni), io non l’ho mai sentita. Stavamo bene”, ha dichiarato lei. La relazione è giunta al capolinea per motivi mai chiariti pubblicamente. E ora? Se Claudio Gioè sia fidanzato o meno non è dato saperlo…