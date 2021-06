Chi sono Claudia e Ste, la coppia di Temptation Island 2021

Tra i concorrenti (coppie) di Temptation Island 2021 ci sono Claudia e Ste. Ste, 30 anni,impiegato tecnico nel sistema portuale di Ancona, fidanzato con Claudia, 26 anni. Vivono a Falconara Marittima. Stanno insieme da 4 anni e mezzo e convivono. Il 30 settembre 2018 lui le fa una proposta di matrimonio nello stadio del Conero ad Ancona. Comprano casa insieme (dove vivono attualmente) e si sarebbero dovuti sposare nell’agosto 2020, ma causa Covid, hanno spostato la data al 7 agosto 2021.

“Nell’ultimo anno le cose tra noi sono cambiate, ho perso il lavoro e ci siamo trovati a passare molto tempo in casa – ha raccontato Caludia – . Lui è diverso, non è più presente come prima, è diventato polemico nei miei confronti e mi tratta come se fossi la figlia. Partecipo a Temptation Island 2021 perché la data del matrimonio si avvicina e io sono piena di paure”. Ste ha invece rivelato: “Lei mi accusa di essere cambiato ma chi è cambiata è lei, anche sul matrimonio io sono molto propositivo ma lei è come se rimandasse sempre. Io voglio sposarmi e non ho dubbi su questo, vorrei solo capire cosa ci sta succedendo”.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi sono Claudia e Ste, la coppia di Temptation Island 2021, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il reality va in onda in chiaro (gratis) il lunedì sera (mercoledì solo la prima puntata) alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto cinque o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire tutte le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it o dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta, verrà messa in replica in streaming gratuito nella sezione video dedicata a Temptation Island