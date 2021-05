Cinque ragazzi per me, anticipazioni puntata 18 maggio 2021 su Sky Uno: cast e protagonisti

Cinque ragazzi per me è il nuovo dating show in onda su Sky Uno a partire da giovedì 22 aprile 2021 in prima serata dalle 21.15 e in streaming su NOW. Adattamento del format inglese di successo Five Guys a Week, è un docu-dating originale, che ribalta i classici step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. Ma quali sono le anticipazioni, il cast e i protagonisti della puntata di Cinque ragazzi per me del 18 maggio 2021 e dove vederla in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come funziona

Il programma – prodotto da Fremantle – rende la convivenza il primo stadio dei rapporti di coppia, cancellando ogni tipo di filtro o interferenza. In ogni puntata, una donna single in cerca dell’anima gemella accoglie in casa cinque ragazzi – anche loro non impegnati e desiderosi di “fare sul serio” – selezionati in base ai suoi interessi: ognuno di loro avrà caratteristiche e qualità che lei reputa interessanti e necessari per iniziare una storia d’amore.

La donna single e i cinque ragazzi andranno a convivere tutti insieme, regalandosi un’esperienza indimenticabile. Per loro sarà il miglior primo appuntamento della vita, perché racchiude tutto quello che un primo appuntamento non potrebbe mai offrire. Sotto lo stesso tetto per almeno quattro giorni condivideranno ogni momento della giornata, dalla colazione alla buonanotte; potranno scoprirsi, conoscersi, affezionarsi e conquistarsi, e sicuramente dovranno mettere da parte tutti i filtri: vivendo per 96 ore nella stessa casa, la spontaneità sarà la chiave per conquistare la donna single. Col passare delle ore, secondo la formula di Cinque ragazzi per me, la ragazza avrà la possibilità di eliminare i suoi pretendenti che meno l’avranno colpita: uno dopo l’altro dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo un ragazzo, quello con cui lei sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.

Anticipazioni, cast, protagonisti puntata oggi

La protagonista della puntata del 18 maggio è un’altra donna single, Teresa, che ha origini napoletane ma dall’età di 11 anni vive a Canegrate, vicino Milano. Per anni giocatrice di pallavolo, le piace far divertire gli amici e tenere banco durante le cene con loro. Ha un figlio di 5 anni, avuto dal suo precedente compagno: la relazione finì dopo la scoperta di un tradimento. Sogna un vero principe azzurro che la rispetti come mamma e che la valorizzi come donna, non facendole mai mancare le piccole attenzioni quotidiane e riempiendola di coccole. Requisito fondamentale per il suo uomo ideale: l’allegria, deve sorridere sempre e avere la battuta pronta.

I cinque ragazzi che andranno a convivere con lei sono:

Alessandro, 29 anni, barman di Milano. Tanto bello quanto gentile, e? davvero un uomo d’altri tempi: gran lavoratore, “mammo” per vocazione di sua figlia a cui si dedica anima e corpo senza farle mancare nulla. Non si arrende di fronte alle difficolta? e supera con tenacia ogni ostacolo, soprattutto se è per il benessere della famiglia. Molto solido e responsabile fin da piccolo, non ha pero? perso la voglia di abbandonarsi a una nuova, travolgente storia d’amore, che vivrebbe nel nome del romanticismo. Lo sguardo dolce e insieme deciso e? il suo miglior biglietto da visita.

Alessio, 32 anni, origini siciliane ma residente a Milano, fa il modello, l’imprenditore di startup, gestore di una catena di locali e il venditore in uno showroom. Ama lo sport, ne pratica diversi, ma anche leggere manuali di finanza, per tenersi sempre aggiornato. Il suo obiettivo è migliorarsi costantemente nel lavoro e realizzarsi ad alti livelli. Single dal lockdown, dice di riscuotere molto con le donne anche se il suo lato più romantico lo conserva solo per quelle di cui si innamora davvero.

Cristian, 38 anni, attore di Brescia. Solare, spigliato e di compagnia, ha fatto mille lavoretti fin da piccolo, poiché viene da una famiglia non troppo agiata. Studiare recitazione ha rappresentato per lui una forma di riscatto dopo un incidente che per anni gli ha dato conseguenze: nonostante non eccella nelle interpretazioni e conservi un marcato accento bresciano, è un lavoro con cui riesce a mantenersi. Romantico e all’antica, sogna una compagna stabile e seria con cui costruire una famiglia. Dice che il corteggiamento è la sua arma infallibile.

Elia, 32 anni, revisore finanziario di Piacenza. Elegante, espansivo, gentile, di sani principi, lavora alle dipendenze del Ministero della Giustizia. Ha un’aria sempre molto professionale e parla in modo forbito. Presta molta attenzione alla cura della mente e del corpo e ogni esperienza per lui è occasione di miglioramento. La sua idea di amore è molto solida: ha avuto, in passato, due storie serie, entrambe con convivenza, e non ama le frequentazioni superficiali.

Federico, 35 anni, personal trainer di Rivolta D’Adda (Cremona). Diventato padre a 20 anni, con suo figlio di fatto sono cresciuti assieme: ecco perché hanno un rapporto meraviglioso, complice, quasi cameratesco. Ha un’allegria contagiosa e spesso sembra scanzonato, ma è un uomo forte, determinato e lucido. Geloso dei suoi spazi e delle sue passioni – che ora può coltivare con maggiore libertà – non smette di ricercare la magia dell’amore ed è sempre pronto a rimettersi in gioco come se fosse la prima volta.

Cinque ragazzi per me: streaming e diretta tv

Cinque ragazzi per me, un adattamento del format inglese “Five Guys a Week”, trasmesso nel 2020 con un ottimo riscontro da Channel 4, dove è stato anche il dating show più visto dell’anno sul web, va in onda dal 22 aprile ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.