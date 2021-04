Cinque ragazzi per me: cast, come funziona, anticipazioni, puntate, Sky, protagonisti, streaming

Cinque ragazzi per me è il nuovo dating show in onda su Sky Uno a partire da giovedì 22 aprile 2021 alle 21.15. Il format, dopo il grande successo avuto nel Regno Unito, sbarca finalmente in Italia. Si tratta di un dating show innovativo, che ribalta i classici step delle relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. La novità rappresentata dal programma è proprio quella di rendere la convivenza il primo stadio dei rapporti di coppia, cancellando ogni tipo di filtro o interferenza. Ma vediamo il cast, le anticipazioni, i protagonisti e come funziona Cinque ragazzi per me, il nuovo programma del giovedì di Sky Uno.

Cast, come funziona e protagonisti

In ogni puntata, una donna single in cerca dell’anima gemella accoglie in casa cinque ragazzi – anche loro non impegnati e desiderosi di “fare sul serio” – selezionati in base ai suoi interessi: ognuno di loro avrà caratteristiche e qualità che lei reputa interessanti e necessari per iniziare una storia d’amore. Cinque ragazzi per me è un “docu-dating” che entra nella vita dei suoi protagonisti ma anche nelle loro case e nelle loro abitudini, raccontandone la quotidianità senza meccanismi prestabiliti. Il programma è la versione italiana di “Five Guys a Week”, trasmesso nel 2020 con un ottimo riscontro da Channel 4, diventato subito un cult per i più giovani.

Ma vediamo come funziona nel dettaglio il programma. La donna single e i cinque ragazzi andranno a convivere tutti insieme, regalandosi un’esperienza indimenticabile. Per loro sarà il miglior primo appuntamento della vita, perché racchiude tutto quello che un primo appuntamento non potrebbe mai offrire. Sotto lo stesso tetto per almeno quattro giorni condivideranno ogni momento della giornata, dalla colazione alla buonanotte; potranno scoprirsi, conoscersi, affezionarsi e conquistarsi, e sicuramente dovranno mettere da parte tutti i filtri: vivendo per 96 ore nella stessa casa, la spontaneità sarà la chiave per conquistare la donna single. Col passare delle ore, secondo la formula di Cinque ragazzi per me, la ragazza avrà la possibilità di eliminare i suoi pretendenti che meno l’avranno colpita: uno dopo l’altro dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo un ragazzo, quello con cui lei sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.

Cinque ragazzi per me: streaming e diretta tv

Cinque ragazzi per me, un adattamento del format inglese “Five Guys a Week”, trasmesso nel 2020 con un ottimo riscontro da Channel 4, dove è stato anche il dating show più visto dell’anno sul web, va in onda dal 22 aprile ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

