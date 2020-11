Cicatrici, il testo della canzone (inedito) di Blind a X Factor 2020

Questa sera, giovedì 12 novembre 2020, va in onda la terza puntata dei Live di X Factor 2020 e gli aspiranti cantanti presenteranno dei brani inediti: Blind ad esempio canterà Cicatrici. Ecco il testo integrale:

Tra le vie buie di questa città

Mentre fuori piove dimmi come stai

E ti ho riassunto la mia vita a metà

Ho cicatrici vecchie sulla pelle ormai

E ho perso tempo come ho perso persone

Il rumore del vento scrivo un’altra canzone

E io non credo che tu riesca a capirmi

Ma quello che ho passato credo non possa ferirti

Stringimi forte, balliamo insieme

Mi han chiuso porte, mi hai visto piangere

Versato lacrime e fatto quel che non dovevo

E non è facile curarsi con questo veleno

Quante quelle volte che sono stato da solo

Chiuso in quella stanza per raggiungere il mio sogno

Di me non mi ricordo, di te non mi ricordo

Di noi non mi ricordo ma vivo in questo mondo

Mi dai dello stronzo ma adesso non mi importa

Vengo dalla strada là ho lasciato la mia impronta

Via un’altra giornata la mia squadra mi supporta Immerso nei problemi sono uscito con la forza

Tra le vie buie di questa città

Mentre fuori piove dimmi come stai

E ti ho riassunto la mia vita a metà

Ho cicatrici vecchie sulla pelle ormai

Stringimi forte, balliamo insieme

Mi han chiuso porte, mi hai visto piangere

Versato lacrime e fatto quel che non dovevo

E non è facile curarsi con questo veleno

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Oh oh oh di NAIP, ma dove vedere X Factor 2020 in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

