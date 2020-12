Ciao Stefano D’Orazio, amico per sempre: la scaletta dell’ultimo concerto dei Pooh su Rai 1

Ciao Stefano, amico per sempre è uno speciale in onda questa sera, 5 dicembre, su Rai 1 per ricordare Stefano D’Orazio, lo storico batterista della band, a un mese dalla sua scomparsa. Per l’occasione verrà trasmesso POOH 50 – L’ultima notte insieme, il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli hanno cantano tutti i loro più grandi successi in una formazione a cinque. La serata sarà arricchita anche da materiale inedito come le immagini del backstage e una preziosa intervista a D’Orazio registrata in quell’occasione.

Tutto quello che c’è da sapere su Ciao Stefano, amico per sempre

POOH 50 – L’ultima notte insieme: la scaletta del concerto

Una serata unica, nella splendida cornice di San Siro, per l’ultimo concerto dei Pooh e per ricordare Stefano D’Orazio. Ma qual è la scaletta del concerto POOH 50 – L’ultima notte insieme, trasmesso questa sera su Rai 1 in occasione dello speciale Ciao Stefano, amico per sempre? Appuntamento oggi, 5 dicembre, dalle 21.25. Ecco tutte le canzoni e l’ordine di uscita:

1. Giorni infiniti (da “Giorni Infiniti” – 1986)

2. Rotolando respirando (da “Rotolando Respirando” – 1977)

3. Dammi solo un minuto (da “Rotolando Respirando” – 1977)

4. Banda nel vento (da “Buona Fortuna” – 1981)

5. Vieni fuori [Keep On Running] (da “Per quelli come noi” – 1966)

6. In silenzio (dal singolo “In silenzio/Piccola Katy” – 1968)

7. Piccola Katy (dal singolo ” In silenzio/Piccola Katy” – 1968)

8. Nascerò con te (da “Alessandra” – 1972)

9. Io e te per altri giorni (da “Parsifal” – 1973)

10. Se c’è un posto nel tuo cuore (da “Asia non Asia” – 1985)

11. Amici per sempre (da “Amici per sempre” – 1996)

12. L’altra donna (da “Uomini Soli” – 1990)

13. Stai con me (da “Cento di queste vite” – 2000)

14. Se sai se puoi se vuoi (dal singolo “Se sai se puoi se vuoi/Inutili memorie” – 1974)

15. La gabbia [strumentale] (dal singolo “Risveglio/La gabbia” – 1977)

16. L’aquila e il falco (da “Dove comincia il sole” – 2010)

17. Il ragazzo del cielo (Lindbergh) [parte strumentale] (da “Boomerang” – 1978)

18. Risveglio [strumentale] (dal singolo “Risveglio/La gabbia” – 1977)

19. L’ultima notte di caccia (da “Viva” – 1979)

20. Viva [strumentale] (da “Viva” – 1979)

21. Pierre (da “Poohlover” – 1976)

22. In diretta nel vento (da “Rotolando Respirando” – 1977)

23. Stare senza di te (da “Il cielo è blu sopra le nuvole” – 1992)

24. 50 primavere (da “Il cielo è blu sopra le nuvole” – 1992)

25. Alessandra (da “Alessandra” – 1972)

26. Uomini soli (da “Uomini Soli” – 1990)

27. Quando una lei va via (da “Alessandra” – 1972)

28. Notte a sorpresa (da “Viva” – 1979)

29. Nel buio [I Looked In The Mirror] (da “Per quelli come noi” – 1966)

30. Domani (da “Ascolta” – 2004)

31. Parsifal (da “Parsifal” – 1973)

32. Per te qualcosa ancora (dal singolo “Per te qualcosa ancora/E vorrei” – 1974)

33. Dove sto domani (da “Buona fortuna” – 1981)

34. Cercando di te (da “Amici per sempre” – 1996)

35. La ragazza con gli occhi di sole (da “Oasi” – 1988)

36. Ci penserò domani (da “Boomerang” – 1978)

37. Pronto, buongiorno è la sveglia… (da “Boomerang” – 1978)

38. La donna del mio amico (da “Amici per sempre” – 1996)

39. Canterò per te (da “…Stop” – 1980)

40. La mia donna (da “Aloha” – 1984)

41. Dimmi di sì (da “Un posto felice” – 1999)

42. Noi due nel mondo e nell’anima (da “Alessandra” – 1972)

43. Il cielo è blu sopra le nuvole (da “Il cielo è blu sopra le nuvole” – 1992)

44. Tanta voglia di lei (da “Opera prima” – 1971)

45. Io sono vivo (da “Viva” – 1979)

46. Non siamo in pericolo (dal singolo “Non siamo in pericolo/Anni senza fiato”– 1982)

47. Chi fermerà la musica (da “Buona fortuna” – 1981)

48. Pensiero (da “Opera prima” – 1971)

49. Ancora una canzone (singolo inedito – 2016)

50. Finale (ad libitum)

