Ciao Stefano D’Orazio, amico per sempre: su Rai 1 l’ultimo concerto dei Pooh

Questa sera su Rai 1 va in onda Ciao Stefano, amico per sempre: l’ultimo concerto dei Pooh tenutosi nel 2016 allo stadio San Siro per festeggiare i 50 anni di carriera. Una serata speciale per ricordare Stefano D’Orazio, lo storico batterista della band, a un mese dalla sua scomparsa. POOH 50 – L’ultima notte insieme è il concerto-evento del 2016 allo Stadio di San Siro a Milano in cui, per la prima volta in 50 anni, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio e Riccardo Fogli hanno cantano tutti i loro più grandi successi in una formazione a cinque. La serata sarà arricchita anche da materiale inedito come le immagini del backstage e una preziosa intervista a D’Orazio registrata in quell’occasione.

La scaletta del concerto

In queste settimane i membri dei Pooh hanno omaggiato il batterista, morto dopo aver contratto il Covid. Una vita passata insieme, sul palco e fuori, con tanti aneddoti da raccontare. Questa sera, tra una canzone e l’altra, ci saranno interviste alle persone che hanno condiviso un pezzo di strada con lui, immagini inedite del backstage del concerto del 2016 e un’intervista rilasciata dallo stesso Stefano D’Orazio che si è sempre raccontato con il sorriso regalando facendo così un ulteriore dono al suo pubblico. Ma qual è la scaletta del concerto dei Pooh a San Siro riproposto nello speciale Ciao Stefano, amico per sempre? Ecco tutte le canzoni e l’ordine di uscita.

Pooh 50 – L’ultima notte insieme: la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto dei Pooh dallo stadio San Siro di Milano del 2016, in occasione dei 50 anni di carriera della celebre band, riproposto questa sera su Rai 1 all’interno dello speciale Ciao Stefano, amico per sempre, a un mese dalla morte di Stefano D’Orazio. Appuntamento in prima serata oggi, 5 dicembre, dalle 21.25.

1. Giorni infiniti (da “Giorni Infiniti” – 1986)

2. Rotolando respirando (da “Rotolando Respirando” – 1977)

3. Dammi solo un minuto (da “Rotolando Respirando” – 1977)

4. Banda nel vento (da “Buona Fortuna” – 1981)

5. Vieni fuori [Keep On Running] (da “Per quelli come noi” – 1966)

6. In silenzio (dal singolo “In silenzio/Piccola Katy” – 1968)

7. Piccola Katy (dal singolo ” In silenzio/Piccola Katy” – 1968)

8. Nascerò con te (da “Alessandra” – 1972)

9. Io e te per altri giorni (da “Parsifal” – 1973)

10. Se c’è un posto nel tuo cuore (da “Asia non Asia” – 1985)

11. Amici per sempre (da “Amici per sempre” – 1996)

12. L’altra donna (da “Uomini Soli” – 1990)

13. Stai con me (da “Cento di queste vite” – 2000)

14. Se sai se puoi se vuoi (dal singolo “Se sai se puoi se vuoi/Inutili memorie” – 1974)

15. La gabbia [strumentale] (dal singolo “Risveglio/La gabbia” – 1977)

16. L’aquila e il falco (da “Dove comincia il sole” – 2010)

17. Il ragazzo del cielo (Lindbergh) [parte strumentale] (da “Boomerang” – 1978)

18. Risveglio [strumentale] (dal singolo “Risveglio/La gabbia” – 1977)

19. L’ultima notte di caccia (da “Viva” – 1979)

20. Viva [strumentale] (da “Viva” – 1979)

21. Pierre (da “Poohlover” – 1976)

22. In diretta nel vento (da “Rotolando Respirando” – 1977)

23. Stare senza di te (da “Il cielo è blu sopra le nuvole” – 1992)

24. 50 primavere (da “Il cielo è blu sopra le nuvole” – 1992)

25. Alessandra (da “Alessandra” – 1972)

26. Uomini soli (da “Uomini Soli” – 1990)

27. Quando una lei va via (da “Alessandra” – 1972)

28. Notte a sorpresa (da “Viva” – 1979)

29. Nel buio [I Looked In The Mirror] (da “Per quelli come noi” – 1966)

30. Domani (da “Ascolta” – 2004)

31. Parsifal (da “Parsifal” – 1973)

32. Per te qualcosa ancora (dal singolo “Per te qualcosa ancora/E vorrei” – 1974)

33. Dove sto domani (da “Buona fortuna” – 1981)

34. Cercando di te (da “Amici per sempre” – 1996)

35. La ragazza con gli occhi di sole (da “Oasi” – 1988)

36. Ci penserò domani (da “Boomerang” – 1978)

37. Pronto, buongiorno è la sveglia… (da “Boomerang” – 1978)

38. La donna del mio amico (da “Amici per sempre” – 1996)

39. Canterò per te (da “…Stop” – 1980)

40. La mia donna (da “Aloha” – 1984)

41. Dimmi di sì (da “Un posto felice” – 1999)

42. Noi due nel mondo e nell’anima (da “Alessandra” – 1972)

43. Il cielo è blu sopra le nuvole (da “Il cielo è blu sopra le nuvole” – 1992)

44. Tanta voglia di lei (da “Opera prima” – 1971)

45. Io sono vivo (da “Viva” – 1979)

46. Non siamo in pericolo (dal singolo “Non siamo in pericolo/Anni senza fiato”– 1982)

47. Chi fermerà la musica (da “Buona fortuna” – 1981)

48. Pensiero (da “Opera prima” – 1971)

49. Ancora una canzone (singolo inedito – 2016)

50. Finale (ad libitum)

Potrebbero interessarti Ciao Stefano, amico per sempre: la scaletta dell’ultimo concerto dei Pooh su Rai 1 Inside Out, il film su Italia 1: trama, cast e streaming The Family Man, il film: trama, cast e streaming