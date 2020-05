Ciao Darwin 8: Web contro Tv, madre natura e streaming

Questa sera, sabato 9 maggio 2020, va in onda su Canale 5 una nuova puntata in replica di Ciao Darwin 8, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questa fase difficile per tutti gli italiani, chiamati a stare in casa per via dell’emergenza Coronavirus. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti il mondo del Web contro la Tv. Un modo per trascorrere in allegria il sabato sera, con le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

Anticipazioni e capitani di stasera

Secondo le anticipazioni di Mediaset, la puntata di questa sera vedrà schierati Web contr Tv. A rappresentare le due fazioni ci saranno rispettivamente Il Pancio ed Enzuccio e Paola Perego. Due mondi che spesso sono in lotta tra loro, ma che in realtà sono molto simili e procedono anche di pari passo. Cosa ne sarebbe oggi della tv senza i social? Ad animare il loro scontro ci saranno personaggi come Laura Cremaschi e Karina Cascella. La Cremaschi, ex Bonas di Avanti un altro, parte all’attacco dicendo: “Noi siamo autori di noi stessi, creiamo i contenuti e ci facciamo un mazzo così”. Karina risponde per le rime: “Si parla di farsi un mazzo così, ma io vedo che i c**i li fate solo vedere sui profili”.

Ciao Darwin 8: Madre Natura, o meglio Padre Natura stasera

Questa sera non ci sarà Madre Natura, bensì Padre Natura. A scendere dalla celebre scalinata del programma non sarà una bella modella questa sera, ma un bell’uomo e si tratta di Filippo Melloni. Bolognese doc, Melloni ha 24 anni ed era uno studente di medicina, una passione che gli ha trasmesso il padre sin da piccolo. “Quando avevo circa 10 anni, mio fratello ha rischiato di soffocare a tavola per colpa di un pezzo di bistecca che gli era andato di traverso” ha spiegato Filippo a Cosmopolitan. “Non potevo fare nulla, mi sentivo impotente e totalmente in balia della situazione. Ma quel giorno ho deciso che avrei fatto Medicina e che la mia missione nella vita sarebbe stata quella di aiutare le persone in difficoltà”.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 8 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, 9 maggio alle ore 21,20. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Ciao Darwin 8: chi è Filippo Melloni, Padre Natura stasera (9 maggio 2020) Richard – Missione Africa, il film: trama, cast e streaming Ascolti tv venerdì 8 maggio: David di Donatello, Scherzi a parte