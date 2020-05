Ciao Darwin 8: chi è Padre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 8 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 9 maggio 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 8, con le repliche dello show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che Mediaset sta trasmettendo in questa fase difficile per il Paese a causa dell’emergenza Coronavirus. In questa puntata si sfidano Web contro Tv. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

In realtà, nella puntata che va in onda questa sera, vedremo l’unico Padre Natura della precedente stagione. A scendere le scalinate di Mediaset sarà Filippo Melloni, 24 anni di Bologna che, prima di diventare famoso come Padre Natura, era uno studente di medicina, una passione che gli ha trasmesso suo padre da bambino. Il modello ha raccontato un episodio a Cosmopolitan: “Quando avevo circa 10 anni, mio fratello ha rischiato di soffocare a tavola per colpa di un pezzo di bistecca che gli era andato di traverso. Non potevo fare nulla, mi sentivo impotente e totalmente in balia della situazione. Ma quel giorno ho deciso che avrei fatto Medicina e che la mia missione nella vita sarebbe stata quella di aiutare le persone in difficoltà”.

Filippo è appassionato anche di sport, pratica in particolare il calisthenics, che mette insieme diverse discipline tra cui la ginnastica e il fitness. Filippo su Instagram è molto seguito, dopo aver partecipato a Ciao Darwin inutile dire che il numero di follower è aumentato.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera 9 maggio 2020 alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma perdersi la puntata di stasera di Ciao Darwin 8 ed ammirare la bellezza di Madre Natura sarà veramente difficile.

