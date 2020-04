Ciao Darwin 8: Belli contro Brutti, madre natura e streaming

Questa sera, 18 aprile 2020, va in onda su Canale 5 una nuova puntata in replica di Ciao Darwin 8, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questa fase difficile per tutti gli italiani, chiamati a stare in casa per via dell’emergenza Coronavirus. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti Belli contro Brutti. Un modo per trascorrere in allegria il sabato sera, con le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

Anticipazioni e capitani di stasera

L’episodio in onda in replica stasera, 18 aprile 2020, su Canale 5 dalle 21.20 vede scontrarsi due mondi opposti come Belli contro Brutti. I capitani delle rispettive compagini sono Youma Diakite per i Belli ed Enzo Salvi per i Brutti. Una sfida esilarante che si svolgerà sotto l’occhio critico non soltanto dei padroni di casa (Laurenti e Bonolis), ma anche sotto osservazione di Madre Natura. Tornano poi tutti i giochi e le sfide più amate dal pubblico, come il genodrome, il viaggio nel tempo e le sfilate, fino alla prova finale del gioco dei cilindroni attraverso il quale si decreterà il vincitore di questa puntata di Ciao Darwin 8. Quale categoria prevarrà, fissando i suoi caratteri nell’uomo e nella donna del nuovo millennio? Lo scopriremo stasera, 18 aprile 2020, con la replica della puntata Belli contro Brutti.

Ciao Darwin 8: Madre Natura stasera

Nella puntata in replica il 18 aprile vediamo sfilare come Madre Natura la modella croata Sara Vulinovic Zlatan, accolta da un Luca Laurenti in veste di “uomo camaleonte”. Sara viene da Sebenico, una città della Croazia, su Instagram è seguitissima (conta su oltre 34mila follower) ed è convinta che la bellezza non sia tutto nella vita, senza carisma non si va da nessuna parte. Alta 1,76 m, da tempo Sara è fidanzata con Thomas Flaim, un imprenditore molto attivo nel campo della moda.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 8 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis). È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

