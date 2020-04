Ciao Darwin 8: chi è Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 8 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 18 aprile 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 8, con le repliche dello show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che Mediaset sta trasmettendo in questa fase difficile per il Paese a causa dell’emergenza Coronavirus. In questa puntata si sfidano Belli contro Brutti. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni.

L’episodio in onda in replica stasera, 18 aprile 2020, su Canale 5 dalle 21,20 vede scontrarsi due mondi opposti come Belli contro Brutti. I capitani delle rispettive compagini sono Youma Diakite per i Belli ed Enzo Salvi per i Brutti. Una sfida esilarante che si svolgerà sotto l’occhio critico non soltanto dei padroni di casa (Laurenti e Bonolis), ma anche sotto osservazione di Madre Natura. A lei il compito in particolare quello di girare il mappamondo per scegliere casualmente i concorrenti delle due squadre che devono affrontarsi nelle diverse prove.

Tornano poi tutti i giochi e le sfide più amate dal pubblico, come il genodrome, il viaggio nel tempo e le sfilate, fino alla prova finale del gioco dei cilindroni attraverso il quale si decreterà il vincitore di questa puntata di Ciao Darwin 8. Quale categoria prevarrà, fissando i suoi caratteri nell’uomo e nella donna del nuovo millennio?

Ciao Darwin 8 Madre Natura: chi è

Ma chi è Madre Natura della puntata di stasera di Ciao Darwin 8 è Sara Vulinovic, una bellissima modella croata dal fisico scolpito. La giovane Madre Natura, alta 1,76 metri, ha un bellissimo e sensuale viso, capelli mori e mossi che arrivano fino alle spalle, uno sguardo che ammalia con i suoi occhi nocciola.

Pur essendo di origine croata, è da oltre 10 anni in Italia, dove lavora come modella. È stata assunta infatti dalla Mp Management. Nonostante la grande concorrenza nel settore della moda, è riuscita a farsi strada con la sua bellezza, calcando le più importanti passerelle.

Purtroppo per i fan di Ciao Darwin, però, Sara Vulinovic Zlatan è già felicemente fidanzata. Molto attiva sui social, la Madre Natura della puntata di stasera di Ciao Darwin è seguita da oltre 34mila follower sul suo profilo Instagram.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma perdersi la puntata di stasera di Ciao Darwin 8 ed ammirare la bellezza di Madre Natura sarà veramente difficile.

