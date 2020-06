Ciao Darwin 7: Belli contro Brutti, Madre Natura e streaming

Questa sera, sabato 6 giugno 2020, va in onda su Canale 5 la replica di una puntata di Ciao Darwin 7, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti il mondo dei Belli contro quello degli Brutti: come sempre due compagini contrapposte pronte a darsi battaglie nelle varie sfide del gioco. Un modo per trascorrere in allegria il sabato sera, con le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione.

Anticipazioni e capitani di stasera

Secondo le anticipazioni di Mediaset, la puntata che va in onda questa sera vedrà sfidarsi Belli contro Brutti. A capitanare le squadre saranno l’allenatore di pallanuoto Amaurys Perez e l’attore Franco Pistoni. Le due categorie si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo del nuovo millennio. Invece per la bella Madre Natura, chi vedremo scendere le celebri scalinate?

Ciao Darwin 7: Madre Natura stasera

Chi è Madre Natura di Ciao Darwin 7 stasera? A scendere la scalinata è la bella Rym Saidi, una modella di origini tunisine che nel 2016 è stata inserita all’ottavo posto nella classifica delle donne più belle del pianeta dal magazine World Actually. Ha partecipato a tante sfilate e concorsi di bellezza in tutto il mondo, ma in Italia è diventata famosa per aver partecipato alla campagna Wind in compagnia di Giorgio Panariello, ancor di più quando poi è diventata Madre Natura di Ciao Darwin. In Tunisia è molto conosciuta, grazie alle campagne per aiutare a promuovere il turismo. Si è poi trasferita a Milano, ha studiato scienze economiche e matematiche e ha sposato il conduttore televisivo Wissam Breidy. I due hanno partecipato alla quarta stagione della versione araba di Ballando con le stelle. Qui il suo account Instagram.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 7 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, sabato 6 maggio alle ore 21,20. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Ciao Darwin 7: chi è Rym Saidi, Madre Natura stasera (6 giugno 2020) Asterix alle olimpiadi, il film: trama, cast, streaming Buon compleanno Pippo, gli ospiti del programma in onda su Rai 1