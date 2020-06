Ciao Darwin 7: chi è Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 7 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 6 giugno 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il fortunato programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con la replica della settima stagione. In questa puntata assisteremo allo scontro tra Belli contro Brutti. Le due categorie umane si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo del nuovo millennio. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Amaurys Perez e Franco Pistoni. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Madre Natura della puntata di stasera di Ciao Darwin 7 è la bella Rym Saidi, una modella di origini tunisine dai capelli castani e profondi occhi scuri. Nata a Tunisi il 21 giugno 1986, Rym ha avviato la sua carriera come modella nel 2003, dopo aver vinto il premio Elite Model Look Tunisia. Ha poi vinto la prima edizione del reality show arabo Mission Fashion e nel 2007 ha firmato un contratto con un’agenzia di modelle. In Italia, Rym è diventata famosa recitando al fianco di Giorgio Panariello in uno spot pubblicitario della Wind, ma a lanciarla definitivamente è stata l’esperienza come Madre Natura in Ciao Darwin 7. Purtroppo, essere Madre Natura ha scatenato un po’ di polemiche via social: in tanti hanno espresso mal contento ricoprendola di critiche soprattutto dopo aver posato in costume da bagno. La modella, su Instagram, ha poi risposto a muso duro alle accuse spiegando di essere una donna libera e di non aver dovuto chiedere il permesso a nessuno per diventare una modella.

Della sua vita personale, invece sappiamo che Rym Saidi è molto conosciuta dal pubblico libanese per aver sposato il conduttore televisivo Wissam Breidy. Gaelotton fu il set di Ballando con le stelle, i due hanno partecipato alla quarta edizione dell’edizione araba e da allora non si sono più separati. Si sono sposati a Milano nel 2017 e hanno festeggiato in grande stile in Libano. I due hanno avuto anche una figlia, Bella. “Diventare madre è stato uno dei momenti più difficili ma più gratificanti della mia vita”, ha spiegato Rym a Vogue. Chi vuole seguire la modella su Instagram può trovare qui il suo profilo.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera 6 giugno 2020 alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma perdersi la puntata di stasera di Ciao Darwin 7 La resurrezione ed ammirare la bellezza di Madre Natura sarà veramente difficile.

