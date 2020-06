Ciao Darwin 7: chi è Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 7 MADRE NATURA – Questa sera, lunedì 15 giugno 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il fortunato programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con la replica della settima stagione. In questa puntata assisteremo allo scontro tra Carne e Spirito. Le due categorie umane si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo del nuovo millennio. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Tina Cipollari e Safiria Leccese. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Madre natura

Chi è Madre natura della puntata di oggi, 16 giugno 2020, di Ciao Darwin 7? La protagonista femminile della serata sarà Romina Mosso Morais Gomes, modella nata a Capo Verde il 29 agosto del 1989. Ma cosa sappiamo su di lei? Romnina, da giovanissima entra nel mondo della monda iniziando a sfilare per diversi marchi. Si trasferisce quindi nel nostro paese e più precisamente a Milano, città in cui vive ancora oggi. Romina Mosso Morais Gomes, la madre natura della puntata di Ciao Darwin Carne contro Spirito (in onda in replica oggi, 15 giugno), è molto conosciuta nel mondo della moda e dello spettacolo e vanta un account Instagram con oltre 11 mila follower. La modella, in seguito ad alcune polemiche, ha deciso di rendere l’account completamente privato. Tutta colpa di qualche heaters razzista che, dopo la sua apparizione nel programma di Bonolis, gli riservò degli insulti. E oggi, cosa fa la modella? Non è cambiato molto rispetto all’apparizione su Canale 5, soprattutto dal punto di vista lavorativo e sociale. Romina infatti si divide sul fronte della solidarietà e quello della moda, intervenendo spesso sui social per raccontare gli ultimi sviluppi delle sue battaglie. “Mai lasciare che nessun uomo ti faccia sentire uno zero”, ha scritto. Come darle torto.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera 15 giugno 2020 alle ore 21,25. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Insomma perdersi la puntata di stasera di Ciao Darwin 7 La resurrezione ed ammirare la bellezza di Madre Natura sarà veramente difficile.

