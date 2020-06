Ciao Darwin 7: Belli contro Brutti, Madre Natura e streaming

Questa sera, lunedì 15 giugno 2020, alle ore 21,25 va in onda su Canale 5 la replica di una puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che inizialmente doveva essere trasmesso sabato 12 giugno. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti il mondo della Carne contro quello dello Spirito: come sempre due compagini contrapposte pronte a darsi battaglie nelle varie sfide del gioco. Un modo per trascorrere in allegria la serata, con le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione.

Anticipazioni e capitani di stasera

Secondo le anticipazioni di Mediaset, la puntata che va in onda questa sera vedrà sfidarsi Carne contro Spirito. A capitanare le squadre saranno Tina Cipollari di “Uomini e donne” e la conduttrice tv, Safiria Leccese. Le due categorie si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo del nuovo millennio. Invece per la bella Madre Natura, chi vedremo scendere le celebri scalinate?

Ciao Darwin 7: Madre Natura stasera

Chi è Madre Natura di Ciao Darwin oggi, 15 giugno 2020? A scendere la scalinata del famoso programma di Canale 5 sarà Romina Mosso Morais Gomes, modella nata a Capo Verde il 29 agosto del 1989. Da giovanissima entra nel mondo della monda iniziando a sfilare per diversi marchi. Si trasferisce quindi nel nostro paese e più precisamente a Milano, capitale della Monda, città in cui vive ancora oggi. Romina Mosso Morais Gomes, conosciuta nel mondo della moda e dello spettacolo, vanta un account Instagram che conta oltre 11 mila follower. La modella, in seguito ad alcune polemiche sul suo conto, ha deciso di rendere l’account completamente privato.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 7 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, lunedì 15 giugno alle ore 21,25. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Inviata de I Fatti Vostri lancia una bottiglia in mare: scoppia la bufera | VIDEO Sol levante: trama, cast e streaming del film Ciao Darwin 7: chi è Romina Mosso Morais Gomes, Madre Natura stasera (15 giugno 2020)