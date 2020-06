Ciao Darwin 7: chi è Madre Natura stasera (replica)

CIAO DARWIN 7 MADRE NATURA – Questa sera, sabato 27 giugno 2020, va in onda su Canale 5 Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il fortunato programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti con la replica della settima stagione. In questa puntata assisteremo allo scontro tra Italiani contro Stranieri. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Claudia Ruggeri e Justine Mattera. Ovviamente non mancherà Madre Natura. Ma chi è Madre Natura di stasera a Ciao Darwin? Come si chiama? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla modella.

Madre Natura della puntata di stasera di Ciao Darwin 7 è la bella Paola Di Benedetto, conosciuta quest’anno in particolare perché vincitrice del Grande Fratello Vip. Classe 1995, Paola è nata a Vicenza l’8 gennaio e ha lavorato come conduttrice per emittenti locali e anche come modella partecipando a diversi corsi di bellezza. Dopo aver partecipato a Ciao Darwin, scendendo la scalinata come Madre Natura, ha partecipato nel corpo di ballo di Colorado nel 2018, dopodiché è entrata nel cast de L’isola dei famosi, facendo molto parlare di sé per la storia d’amore con l’ex volto di Uomini e Donne Francesco Monte. Ha lavorato anche come opinionista a Mai Dire Talk, Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ma ha ottenuto grandissima popolarità una volta vinta l’edizione vip del Grande Fratello 2020.

Paola Di Benedetto è seguitissima anche sui social: su Instagram può contare su oltre un milione di follower. Dal 2018, è fidanzata con il cantante Federico Rossi dell’ex duo Benji e Fede, nonostante una breve crisi che li ha allontanati per alcuni mesi. Federico ha fatto il tifo per lei anche durante il Grande Fratello Vip, sostenendola da casa e dedicandole anche una canzone.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e streaming

Lo show di Paolo Bonolis va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 stasera 27 giugno 2020 alle ore 21,20. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

