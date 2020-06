Ciao Darwin 7: Italiani contro Stranieri, Madre Natura e streaming

Questa sera, sabato 27 giugno 2020, alle ore 21,25 va in onda su Canale 5 la replica di una puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti campione d’ascolti. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti il mondo degli Italiani contro quello degli Stranieri: come sempre due compagini contrapposte pronte a darsi battaglie nelle varie sfide del gioco. Un modo per trascorrere in allegria la serata, con le repliche di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Di seguito le anticipazioni. Chi è Madre Natura?

Anticipazioni e capitani di stasera

Questa sera, su Canale 5 va in onda un’altra puntata in replica del programma condotto da Bonolis che s’intitola Italiani contro Stranieri. La sfida della settimana vedrà quindi le due categorie misurarsi in sfide dove il divertimento non mancherà. A guidare la squadra degli “Italiani” sarà la Miss di Avanti un altro, Claudia Ruggeri, mentre la squadra degli “Stranieri” sarà guidata da Justine Mattera.

Ciao Darwin 7: Madre Natura stasera

Chi è Madre Natura di Ciao Darwin oggi, 27 giugno 2020? A scendere le scalinate in questa puntata sarà Paola Di Benedetto, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Classe 1995, Paola ha lavorato come conduttrice per emittenti locali, ma è stata anche una modella, partecipando a diversi concorsi di bellezza. Dopo aver partecipato a Ciao Darwin, l’abbiamo vista nel cast di ballerine di Colorado e poi a L’isola dei famosi: ha coinvolto il pubblico con la sua relazione con Francesco Monte. Paola è stata anche opinionista di Mai Dire Talk e anche a Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, dopodiché ha partecipato al GF Vip e ha vinto.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 7 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, sabato 27 giugno alle ore 21,25. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Non dirlo al mio capo, prossima puntata: cosa succederà il 5 luglio Rosy Abate 2: quante puntate, durata e quando finisce Non dirlo al mio capo: cosa è successo nella terza puntata